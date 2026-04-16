El PIB de China cumple expectativas al crecer un 1,3 % intertrimestral entre enero y marzo

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(Actualiza con comentarios de analistas)

Shanghái (China), 16 abr (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de China creció un 1,3 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el último de 2025, según datos oficiales publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Esto supone un aumento de 0,1 puntos con respecto a la tasa registrada entre octubre y diciembre (+1,2 %), y queda además en línea con los pronósticos de los analistas.

En el primer trimestre del presente año, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 5 % en términos interanuales, superando tanto el dato del último cuarto de 2025 (+4,5 %) como las expectativas más extendidas entre los expertos (+4,8 %).

En 2025, el gigante asiático cumplió con su objetivo oficial de crecer «en torno a un 5 %» al incrementarse su PIB precisamente en esa tasa, aunque para este año redujo su meta a «entre un 4,5 % y un 5 %», la más baja desde 1991.

Al cierre del primer trimestre, la economía china alcanzó un tamaño de 33,42 billones de yuanes (4,9 billones de dólares, 4,15 billones de euros), según las estimaciones preliminares divulgadas hoy por la ONE.

Por sectores, el primario creció un 3,8 % interanual entre enero y marzo; el secundario, un 4,9 %, y el terciario, un 5,2 %.

La institución estadística asegura que la economía nacional «empezó con buen pie» el año, mostrando «mayor resistencia y vitalidad» gracias a la aplicación «acelerada» de «políticas macro más proactivas y efectivas», centradas en estabilizar el empleo, la operativa empresarial, los mercados o las expectativas.

«Como resultado, el crecimiento de la producción y la oferta aceleró, la demanda del mercado siguió mejorando, el empleo se mantuvo estable por lo general, los precios de mercado repuntaron de forma moderada y el desarrollo de alta calidad (objetivo declarado de Pekín, en contraposición al modelo anterior de altas tasas de crecimiento) avanzó con inercia renovada y positiva», agregó.

No obstante, como viene siendo habitual, el documento también advirtió sobre un «entorno exterior cada vez más complejo y volátil» o un «desequilibrio todavía agudo» entre oferta y demanda, factores que hacen que «los cimientos del crecimiento económico todavía no se hayan consolidado».

Las exportaciones, clave

«La perspectiva general es que toda la aceleración del crecimiento en el primer trimestre vino impulsada por la construcción y la industria. Y, aunque ha habido una tímida mejora en la demanda nacional, la principal fuente de fortaleza han sido las exportaciones», explica Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics.

La experta incide en que la cifra real de crecimiento estuvo por debajo de lo divulgado hoy por Pekín, y agrega que, «aunque la economía china está resistiendo bien, se está tornando cada vez más dependiente de la demanda exterior», una tendencia que podría exacerbarse por el impacto de la guerra de Irán.

A este último respecto, Huang explica que, si bien el alza de los precios del combustible lastrará todavía más la demanda a nivel interno, también supondrá un espaldarazo para la proveniente del extranjero en segmentos como la tecnología ‘verde’, por lo cual descarta que el conflicto se traduzca en «grandes daños» para la segunda economía mundial.

Por su parte, Sarah Tan, de Moody’s Analytics, coincide en que, pese a que la tasa interanual del 5 % «ofrece un titular alentador», la economía «sigue teniendo problemas para encontrar una base equilibrada» debido a la debilidad de la demanda interna, incluso pese a un énfasis cada vez más potente en lo que Pekín denomina «nuevas fuerzas productivas de calidad» como la manufactura de alta tecnología.

La analista duda de la «sostenibilidad» de la fortaleza exportadora de China, y en su caso sí ve un mayor impacto de la guerra en Oriente Medio, aunque no tanto por el efecto directo de los precios energéticos sino porque estos podrían lastrar la demanda proveniente de mercados donde ese encarecimiento erosione la capacidad de gasto de empresas y hogares.

«Siempre ha quedado claro que la asimétrica economía china no iba a reequilibrarse de la noche a la mañana. Esto la deja expuesta en un momento de creciente incertidumbre a nivel mundial, lo cual refuerza la urgencia de reafirmar la confianza a nivel nacional y de acelerar la inercia de los nuevos motores de crecimiento», agrega Tan. EFE

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