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El PIB en el G20 se ralentizó en el cuarto trimestre, sobre todo por Estados Unidos

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París, 16 mar (EFE).- El crecimiento económico en el conjunto del G20 se ralentizó en el cuarto trimestre de 2025, con un 0,7 %, dos décimas menos que en el tercero, algo en lo que pesó en particular el parón administrativo en Estados Unidos a raíz de las disensiones entre los grandes partidos sobre el déficit.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó este lunes las cifras agregadas de las 20 mayores economías mundiales, señaló que la actividad en Estados Unidos aumentó un 0,2 % entre octubre y diciembre, frente al 1,1 % entre julio y septiembre.

La OCDE lo atribuyó al llamado ‘shutdown’ (parálisis de la Administración) que afectó al país entre el 1 de octubre y mediados de noviembre y que duró 43 días, convirtiéndose en el más largo de la historia del país.

También contribuyeron de forma significativa a la ralentización en el G20 Canadá y Corea del Sur, que en el cuarto trimestre sufrieron sendas contracciones del producto interior bruto (PIB) del 0,2 %, cuando en los tres meses precedentes habían crecido un 0,6 % y un 1,3 %, respectivamente.

En el extremo opuesto, Japón, que había sufrido un descenso de su PIB del 0,7 % entre julio y septiembre pasó a tener un incremento del 0,3 % entre octubre y diciembre.

También mejoró la situación de forma marcada en México, con un alza de la actividad del 0,9 % en el cuarto trimestre, tras el 0,1 % en el tercero.

Avances menores se constataron en Sudáfrica (del 0,3 % al 0,4 %), en Alemania (del 0 % al 0,3 %), en Arabia Saudí (del 1,2 % al 1,4 %), en Australia (del 0,5 % al 0,8 %), en Brasil (del 0 % al 0,1 %), en China (del 1,1 % al 1,2 %) y en Italia (del 0,2 % al 0,3 %).

Para el conjunto del año 2025, el PIB del G20 subió un 3,4 % entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo de 2025, lo que supone una ligera aceleración respecto al 3,2 % de 2024.

Entre los países para los que la OCDE tiene datos disponibles, la mayor expansión el pasado ejercicio se dio en India (7,5 %) y las más reducidas en Italia (0,2 %) y en Alemania (0,4 %). En la OCDE, el PIB aumentó un 1,8 % el pasado año, como en 2024. EFE

ac/cat/llb

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