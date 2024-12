El poeta sirio Adonis, premio Joan Margarit: «Cambiar un régimen por otro es superficial»

Nerea González

París, 11 dic (EFE).- «No he lamentado en nada lo que ha terminado, siempre estuve en contra, pero no sé lo que van a hacer los que lo reemplazan», apuntó este miércoles el poeta sirio Ali Ahmad Said Esber, más conocido como Adonis, en París, donde recibió el II Premio Internacional Joan Margarit de Poesía.

«Cambiar un régimen por otro es superficial», agregó.

Considerado uno de los grandes referentes contemporáneos de la poesía árabe, Adonis, de 94 años, es algo reacio a pronunciarse sobre la realidad del país que abandonó en 1956, para desarrollar su carrera en el Líbano y después en Francia.

«No soy un político» y «no conozco las cosas del interior», recordaba a este miércoles en un encuentro con periodistas justo antes de la entrega del galardón, de la que se encargó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en el Instituto Cervantes de la capital francesa.

Pero ante las inevitables preguntas de la prensa sobre cómo ha vivido la caída del régimen de Bachar al Asad, el poeta y ensayista no dejó de subrayar que para que haya un cambio real en Siria, y también en otras sociedades árabes, la transformación debe ser social y no solo de régimen.

Habló, en concreto, de «liberar a las mujeres» y fundar la sociedad sobre «la libertad», la «apertura» y la «independencia interior».

También de que la religión sea como «el amor», un vínculo privado de cada individuo con Dios, y no algo impuesto de manera institucional.

«Esperamos que haya algo en ese sentido; si no, daremos vueltas en redondo», indicó, pero añadió que no tiene la sensación de que el mundo árabe avance precisamente en esa dirección.

Preguntado sobre si le gustaría volver a Siria, Adonis dijo que sí, al igual que a otros lugares por los que pasó en su vida, pero matizó que «vivir allí sería otra cosa». «La tierra entera ha sido mi país, lo humano ha sido mi país», expresó.

Fundar la sociedad en la poesía

«Hay que insistir en que la política es parte de la cultura y no al contrario», considera Adonis, de nacionalidad francolibanesa y varios años aspirante al premio Nobel.

Reflexionó igualmente sobre el papel de la poesía en el contexto sirio y más allá: «Si hay algo común en la humanidad es la poesía, es como el amor; no la política, no el poder».

También explicó que, como autor, se siente inextricablemente unido a su lengua, el árabe, ya que solo puede crear en su idioma, de la misma manera que uno solo puede tener «una sola madre» y «una sola piel».

Es un poco al contrario que Margarit, que escribía en español y en catalán, y de cuya obra Adonis prefirió no hacer juicios, ya que no habla ninguno de esos dos idiomas y la poesía hay que valorarla en su versión original.

La entrega del galardón, de la que se encargó la alcaldesa de París y la viuda de Margarit, Mariona Ribalta, contó con la presencia del director del Instituto Cervantes, el escritor Luis García Montero, que recordó que este premio buscar reconocer «la importancia del diálogo intercultural» y «entre tradiciones», como una «manera de entendimiento».

Es algo, dijo, «que le hace mucha, mucha falta al mundo».

Sobre Adonis, García Montero señaló que «su dedicación a la poesía ha servido para heredar la tradición de la poesía árabe y para darle una vuelta contemporánea, actualizándola y llevándola hasta el presente en un diálogo muy poderoso con otras tradiciones».

Anne Hidalgo, por su parte, resaltó en un discurso en español -la alcaldesa parisina nació en la ciudad gaditana de San Fernando, igual que el cantaor flamenco Camarón de la Isla, como ella misma recordó- que se trata de un «grandísimo» poeta cuya obra permite «viajar libre dentro de sí mismo, pero también compartiendo con los otros».

«Es un poeta que está aquí en París en exilio, como han estado en exilio muchos poetas, artistas, y sirios», reflexionó, y el premio coincide, además, con un cambio histórico en Siria, aunque «no se sabe de qué lado caerá» esta transición.

Este galardón, que entregan de forma conjunta la Editorial La Cama Sol, el Instituto Cervantes y la familia de Joan Margarit, responde al interés que siempre tuvo el poeta catalán (1938-2021) en dar a conocer a sus poetas preferidos en cualquiera de sus dos lenguas, catalán y castellano, traduciendo entre otros a Thomas Hardy, Elizabeth Bishop, Rainer Maria Rilke y Sharon Olds.

En su primera edición, en 2023, el premio fue para la poeta estadounidense Sharon Olds, que lo recibió en Nueva York de manos del rey español, Felipe VI. EFE

