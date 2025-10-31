El Polisario rechaza participar en negociaciones que «legitimen la ocupación marroquí»

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), 31 oct (EFE).- El Frente Polisario rechazó participar en negociados basadas en «propuestas» que «legitimen» la «ocupación marroquí» del Sáhara Occidental y les «prive» del derecho a la autodeterminación», ante la resolución aprobada este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU que asienta el proceso político en el plan de autonomía bajo soberanía de Marruecos.

«El Frente Polisario afirma que los enfoques unilaterales que buscan sacrificar el Estado de derecho, la justicia y la paz por intereses políticos a corto plazo no harán sino agravar el conflicto», declaró el movimiento independentista saharaui en un comunicado.

El texto aprobado, -con 11 votos a favor, 3 abstenciones, ninguno en contra y Argelia sin participar en la votación-, prorroga la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) por un año y apoya unas negociaciones «sin condiciones previas» tomando como base la propuesta de autonomía marroquí. EFE

