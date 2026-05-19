El porcentaje de extranjeros en cárceles catalanas duplica la media europea y crece más

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París, 19 may (EFE).- El porcentaje de extranjeros en las prisiones catalanas era del 52 % a finales de enero de 2025, con lo que duplicaba la media europea del 26 % y creció a un ritmo superior en los doce meses precedentes, como también aumentó más el número total de internos, aunque en términos relativos se mantenía bajo.

Son los datos que figuran en el informe anual de estadísticas de población penal del Consejo de Europa, una organización que vela por los derechos humanos en el continente y que es independiente de las instituciones de la Unión Europea (UE), publicado este martes.

El documento destaca que en las cárceles bajo administración de la Generalitat catalana (que, como tiene competencias propias, aparecen separadas de las del resto de España) el número de presos se incrementó un 6,4 % entre el 31 de enero de 2024 y la misma fecha de 2025.

En el resto de España, la cifra de reclusos aumentó un 4,6 %.

En el comunicado de presentación del estudio, el Consejo de Europa señala que la catalana fue una de las 13 administraciones en las que se constató una subida significativa durante el periodo analizado, algo que fue particularmente marcado en Turquía (29 %), Montenegro (22 %), Luxemburgo (20 %), Suecia (15 %), Grecia (14 %) y Croacia (11 %).

Pese a ese importante crecimiento, si se pone en relación con el conjunto de la población, a fecha del 31 de enero de 2025 en Cataluña había 106,5 presos por cada 100.000 habitantes, cuando en el resto de España eran 123,6 y la media europea es de 127.

Las cifras varían enormemente en el continente: por ejemplo, los 54 en Noruega, 55 en Países Bajos o 77,3 en Suiza contrastan con los 140 en Inglaterra y Gales, 147,7 en Escocia o hasta 245,4 en Moldavia y, sobre todo, 458,1 en Turquía.

Alta proporción de extranjeros no comunitarios

Uno de los elementos más notables de la población carcelaria catalana es el alto porcentaje de extranjeros, que llegaba al 52 % en enero de 2025, cuando era del 50,3 % un año antes. En el resto de España se situó en el 29 %, tres puntos porcentuales por encima de la media europea.

Más elevado que en Cataluña son los porcentajes en algunos microestados o en países relativamente pequeños, como Suiza (73 %), Chipre (54 %), Austria (53 %) o Eslovenia (52 %).

Los porcentajes son también superiores a la media europea en Alemania (47 %), Bélgica (43 %) o Italia (32 %).

Lo peculiar del caso catalán es que a diferencia de lo que ocurre en esos países, la parte de los comunitarios entre los extranjeros encarcelados es bastante reducida, un 11 % frente a la media europea del 27 %.

El Consejo de Europa subraya que ese subconjunto de presos extranjeros no incluye únicamente a los inmigrantes, sino también a turistas, viajeros por negocios, sin papeles, demandantes de asilo o personas implicadas en actividades delictivas transnacionales.

La situación en las cárceles catalanas, y mayormente también en el resto de España, es comparativamente favorable si se atiende al nivel de saturación, ya que en enero de 2025 había en las primeras 70 reclusos por cada 100 plazas y 78,6 en las segundas.

En el conjunto del Consejo de Europa (compuesto por 46 países) había 88,7 reclusos por cada 100 plazas de media y los problemas de saturación eran agudos en una quincena de Estados, y muy particularmente en Francia (131 internos por cada 100 plazas), Turquía (131), Croacia (123), Italia (121), Malta (118), Chipre (117), Hungría (115), Bélgica (114) e Irlanda (112).

En paralelo, el número de presos por cada agente penitenciario se situaba en 1,4 en Cataluña, por tanto, mejor que la media europea (1,7) y que en el resto de España (2,3). EFE

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