El porcentaje de rusos que apoya firmemente la guerra se reduce a un 14 %, según encuesta

2 minutos

Moscú, 24 feb (EFE).- El porcentaje de rusos que apoya firmemente la guerra se redujo en cuatro puntos porcentuales durante el último año, hasta el 14 %, según una encuesta publicada este martes por el proyecto independiente Chronicles.

La plataforma tiene un método concreto que calcula la proporción de rusos que apoya firmemente la guerra y aquellos que se oponen tácitamente a ella, ya que los rusos temen oponerse abiertamente a ella debido a la posibilidad de represalias por parte de los órganos de seguridad.

La encuesta, en el cuarto aniversario de la guerra, se basa en tres cuestiones: Expresan su apoyo a la guerra (el 50 % de los encuestados así lo afirman). No aceptarían un repliegue de tropas sin haber cumplido los objetivos militares iniciales establecidos por el presidente ruso, Vladímir Putin, (35 % se adhirieron a dicha afirmación).

Además, consideran que el gasto militar es prioritario para el gasto público (31 % está de acuerdo).

Tan sólo el 14 % confirmó las tres preguntas, cuatro puntos porcentuales menos que en febrero de 2025.

Mientras tanto, un 20 % apoya firmemente la paz, un 1 % menos que el año anterior.

El apoyo a la paz se mide de modo similar: Si no expresan su apoyo a la guerra (50 %). Aceptarían la decisión de un repliegue de tropas sin haber cumplido los objetivos militares iniciales establecidos (42 %). Consideran que la prioridad del gasto público es social (47 %).

A través de un experimento realizado por la plataforma independiente, afirman que la cuestión fiscal se ha convertido en un indicador de las divisiones políticas y socioeconómicas de la sociedad: el 60 % de quienes se oponen a subir los impuestos afirman no apoyar la guerra.

Mientras tanto, quienes estarían dispuestos a subir los impuestos para el ejército y el complejo militar industrial constituyen el grupo más rico de ciudadanos.

El 87 % afirma que la guerra ha tenido un impacto negativo en sus comunidades y el 60 %, en sus vidas. EFE

