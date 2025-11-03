El príncipe Guillermo recibe las llaves de Río en su primer día de visita a Brasil

Río de Janeiro, 3 nov (EFE).- El príncipe de Gales, Guillermo, recibió este lunes las llaves de Río de Janeiro en una ceremonia simbólica de bienvenida en el turístico cerro del Pão de Açúcar, en su primer día de visita a Brasil, donde participará de la gala de premios Earthshot y de la Cumbre de Jefes de Estado de la COP30.

El heredero de la Corona británica fue recibido por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en la cima del Pão de Açúcar, hasta donde llegó en el tradicional teleférico y desde donde tuvo una vista panorámica de esta ciudad brasileña.

El alcalde de Río de Janeiro, con quien conversó por cerca de cinco minutos, se encargó de señalarle al primogénito del rey Carlos III las principales atracciones de la ciudad.

Antes de abandonar el Pão de Açúcar nuevamente en teleférico, un animado y simpático príncipe posó para los fotógrafos con las llaves de la ciudad y conversó con algunos visitantes previamente seleccionados.

Según fuentes del Palacio de Kensington, Guillermo y el alcalde conversaron sobre la importancia de organizar la gala de entrega de los premios medioambientales Earthshot, de la que el príncipe es patrono, precisamente en Brasil, «por el importante trabajo del país en el combate a la crisis climática».

Igualmente destacaron la importancia de que la entrega del premio se produzca en vísperas de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), que Brasil albergará en la ciudad amazónica de Belém.

El príncipe de Gales concluirá su primera visita a Brasil precisamente el jueves en Belém, en donde participará de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la COP30 y pronunciará un discurso en representación del rey Carlos III.

El heredero de la Corona británica tiene prevista una intensa agenda de actividades en sus tres días en Río de Janeiro, mantenida bajo sigilo por seguridad, y que incluye la gala y actividades relacionadas al premio Earthshot, así como su participación en la cumbre mundial de la organización United for Wildlife.

La entrega de premios, que se celebra por primera vez en América Latina, está prevista para la noche del miércoles en el Museo de Amanhã y contará con presentaciones de artistas como Shawn Mendes y los brasileños Anitta, Gilberto Gil y Seu Jorge.

Fundado por el príncipe de Gales, el galardón reconoce con cinco premios de un millón de libras (1,17 millones de euros) las iniciativas medioambientales más destacadas.

El premio Earthshot recibió este año el doble de nominaciones de Suramérica en comparación con la pasada edición, con más de 2.000 iniciativas lideradas por mujeres y comunidades indígenas, incluidas 144 proyectos con sede en Brasil.

Entre los finalistas de este año figuran el Fondo de Florestas Tropicales para Siempre, una iniciativa que Brasil lanzará en la COP30, y la campaña de la alcaldía de Bogotá para reducir en un 24 % su polución atmosférica.

Guillermo también asistirá a la cumbre mundial United for Wildlife (Unidos por la vida salvaje), en la que se discutirá «una plataforma para replantear los delitos medioambientales como una prioridad estratégica mundial» junto a aliados como la Interpol, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y la Policía Federal de Brasil.

El heredero a la corona del Reino Unido cumplirá además una serie de compromisos «que pondrán de relieve soluciones medioambientales innovadoras» y se reunirán con representantes de las comunidades locales, con los que verá algunos ecosistemas de Brasil y las iniciativas que se están aprovechando en el país para proteger la naturaleza. EFE

