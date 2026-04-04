El precio de la gasolina en EEUU sigue al alza y se sitúa en niveles no vistos desde 2022

2 minutos

Nueva York, 4 abr (EFE).- El precio medio de la gasolina en Estados Unidos mantuvo este sábado su tendencia alcista hasta situarse en los 4,10 dólares por galón (3,78 litros), un nivel no alcanzado desde 2022.

Según datos de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional se situó en 4,104 dólares, lo que supone más de un 37 % de encarecimiento desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.

La guerra ha disparado el precio de la gasolina en Estados Unidos, especialmente el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otra buena parte de gas natural.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este sábado a Irán que le quedan 48 horas del ultimátum que le dio para alcanzar un acuerdo que desbloquee el estrecho de Ormuz o de lo contrario desatará «un infierno» atacando sus centrales energéticas.

«¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!», escribió Trump en su red social, Truth Social.

El precio de la gasolina en Estados Unidos superó el martes pasado la barrera psicológica de los 4 dólares por galón por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Entonces el combustible llegó a superar los 5 dólares por galón durante una semana.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la sesión este jueves por encima de los 100 dólares el barril.

Los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., se dispararon un 11 %, hasta 111,54 dólares el barril, al término de la última sesión de la semana. EFE

ecs/mb