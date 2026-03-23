El precio de la vivienda en Portugal registró una subida récord del 17,6 % en 2025

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Lisboa, 23 mar (EFE).- El precio de la vivienda para compra-venta en Portugal tuvo un crecimiento interanual del 17,6 % en 2025, el valor más alto desde que se tiene registro, desde 2011, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

Ese porcentaje supone un aumento del índice de precios de la vivienda (IPHab) de 8,5 puntos porcentuales frente a 2024.

La subida fue mayor en las viviendas existentes, del 18,9 %, frente al 14,2 % en las de nueva construcción.

En 2025, se registraron 169.812 transacciones (un 8,6 % más interanual), por un total de 41.200 millones de euros (un 21,7 % más): las de inmuebles de segunda mano subieron el 9,5 % interanual, situándose en 136.245 casas, mientras que las de nueva construcción ascendieron el 5,3 %, llegando a 33.567 viviendas.

Las familias fueron los principales compradores, representando el 87,5 % del total de las ventas, 1,4 puntos porcentuales más que el año anterior y «el registro más elevado desde 2019», según el INE, que de esta categoría solo tiene datos hasta ese año.

Las transacciones de compradores con domicilio fiscal en Portugal crecieron el 10,1 % interanual, adquiriendo un total de 161.341 viviendas, mientras que las de personas sin domicilio fiscal en el país se redujeron por tercer año consecutivo, el 13,3 % en 2025, situándose en 8.471 viviendas.

Los altos precios y la falta de oferta asequible motivó este sábado manifestaciones en 16 ciudades portuguesas, que denunciaron la especulación inmobiliaria y pidieron al Gobierno de centroderecha que adopte medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

Desde que llegó al poder, el Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro ha adoptado medidas para frenar la carestía, como rebajas de impuestos a la nueva construcción y para los jóvenes, y deducciones fiscales, tanto para propietarios como para inquilinos.

También ha adoptado pasos para acelerar los desahucios y liberar viviendas de herencias indivisas. EFE

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