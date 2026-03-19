El precio del gas natural se dispara casi un 30 %, hasta los 70 euros, por Oriente Medio

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Madrid, 19 mar (EFE).- El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se dispara este jueves casi un 30 %, hasta superar los 70 euros por megavatio hora (MWh), tras los ataques a instalaciones gasistas en Oriente Medio.

A las 8.15 horas (7.15 GMT), el gas natural avanza el 28,06 %, hasta los 70,20 euros por megavatio hora (MWh), aunque en la apertura llegó a subir con más fuerza y alcanzó los 72 euros.

El precio del gas, al igual que el petróleo, que hoy sube más del 6 %, ha iniciado una escalada después de conocerse el ataque de Israel sobre el campo de gas natural South Pars en el golfo Pérsico que explota Irán.

Este país respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desligó de ese ataque y aseguró que no tenía conocimiento previo de que Israel iba a ejecutarlo.

Indicó que «Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas South Pars, y que «solo una pequeña parte resultó dañada».

«Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar», aseguró el mandatario estadounidense. EFE

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