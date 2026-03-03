El precio del gas natural se dispara otro 45 % y supera los 63 dolares

1 minuto

(Actualiza la información con datos de mercado)

Madrid, 3 mar (EFE).- El precio del gas natural sigue disparado este martes y registra una fuerte revalorización del 45 %, hasta superar los 63 dólares por megavatio hora (MWh), lo que supone nuevos máximos desde febrero de 2025.

El precio del gas sube con fuerza, por segundo día consecutivo, como consecuencia del aumento de las tensiones en Oriente Medio y después de que Qatar Energy, empresa propiedad del Estado de Catar, haya suspendido la producción de gas natural licuado por cuestiones de seguridad tras el ataque a dos de sus instalaciones.

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva conjunta contra Irán, que ha respondido con ataques a otras regiones y ha extendido el conflicto por Oriente Medio, lo que además ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 11:30 horas (10:15 GMT), el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, subió el 45 %, hasta los 63,13 dólares.

En la jornada previa, el precio del gas ya llegó a dispararse más del 50 %, aunque finalmente cerró la jornada con una subida del 40,81 %. EFE

mtd/jmj/cg