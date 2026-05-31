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El presidente Abinader felicita a las madres dominicanas

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Santo Domingo, 31 may (EFE).- El presidente Luis Abinader envió un mensaje de felicitación a las madres dominicanas, en honor al Día de las Madres, que se celebra este domingo en el país.

En una publicación en su cuenta de X, gobernante aseguró que este día celebra «amor más puro e incondicional».

Asimismo, aprovechó la oportunidad para mostrar su aprecio a su madre y a su esposa.

En su mensaje, Abinader extendió su reconocimiento a todas las madres del país, resaltando su contribución al fortalecimiento de los hogares y su incidencia en la construcción de la nación.

«En ellas abrazo a cada madre dominicana. Ustedes son el motor de nuestra nación y el pilar de nuestros hogares», expresó el presidente.

Este año se celebra el centenario de la creación de la ley que establece el último domingo de mayo como el Día de las Madres en República Dominicana.

Esa legislación fue impulsada en 1926 por Trina de Moya, esposa del entonces presidente Horacio Vásquez, así como por Ercilia Pepín, educadora y defensora de los derechos de las mujeres.EFE

rsl

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