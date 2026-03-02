El presidente croata condena la intervención en Irán y retira 8 militares de Oriente Medio

Zagreb, 2 mar (EFE).- El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, condenó la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán como una violación del derecho internacional y ordenó la retirada inmediata de ocho militares croatas desplegados en Oriente Medio en misiones de la OTAN.

Milanovic dijo que «una intervención militar sin mandato de las Naciones Unidas, como la que presenciamos hoy en Irán, no contribuirá a resolver la crisis, sino que provocará una escalada adicional del conflicto y una inestabilidad a largo plazo», según un comunicado publicado por su gabinete.

El presidente croata, reelegido en enero de 2025 con el respaldo del Partido Socialdemócrata, condenó en especial los ataques contra civiles, independientemente de la parte que los cometa.

«Preocupado por la seguridad de los soldados croatas que están en misiones en los países de Oriente Medio, he tomado la decisión de retirar siete soldados croatas de Irak y un soldado del Líbano», anunció Milanovic, cuyo cargo, aunque en gran medida es protocolario, lo designa jefe de las fuerzas armadas del país.

La semana pasada criticó la visita a Israel del ministro de Defensa croata, Ivan Anusic, y anunció que se opondrá a la compra de armamentos de ese país, ya que, según subrayó, el ejército israelí mostró en Gaza «una violación sin precedentes del derecho humanitario y de toda humanidad».

El primer ministro conservador croata, Andrej Plenkovic, expresó este lunes una postura muy diferente respecto a la intervención contra Irán.

«Estamos observando atentamente las operaciones militares de Israel y Estados Unidos», declaró Plenkovic, que condenó a continuación los «ataques perpetrados por Irán contra objetivos no solo militares, sino también de otro tipo, que no están involucrados en operaciones militares». EFE

