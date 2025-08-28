El presidente de Argelia, Adbelmadjid Tebboune, cesa de sus funciones a su primer ministro
Argel, 28 ago (EFE).- El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, cesó este jueves de sus funciones a su primer ministro, Mohamed Nadir Larbaoui -en el cargo desde noviembre de 2023-, mediante un decreto que el Ejecutivo difundió en Facebook, sin detallar las razones.
Larbaoui, quien ocupó el cargo de primer ministro durante los dos mandatos de Tebboune, había presentado en dos ocasiones su renuncia desde que el presidente tomara posesión para su segundo período el frente del Gobierno, en septiembre de 2024.
Sin embargo, el ahora ex primer ministro se mantuvo en el Ejecutivo durante el segundo mandato de Tebboune, después de que el presidente rechazara su renuncia y renovara su confianza en él para «continuar su misión».
Larbaoui desarrolló su carrera como abogado antes de incorporarse al Ministerio de Asuntos Exteriores como diplomático y desempeñar el cargo de embajador en Pakistán y Egipto, así como ocupar otros puestos en la cartera de Estado.
La Presidencia informó de que Larbaoui será sustituido por Sifi Ghrieb, ministro de Industria desde noviembre de 2024.
Ghrieb cuenta con un doctorado en física y química por la Universidad Badji Mokhtar de Annaba, al este del país.
Además, desempeñó el cargo de director general en la Universidad de Industria, perteneciente al Ministerio que hasta ahora lideraba, y en distintas empresas del sector. EFE
