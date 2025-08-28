The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Argelia, Adbelmadjid Tebboune, cesa de sus funciones a su primer ministro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Argel, 28 ago (EFE).- El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, cesó este jueves de sus funciones a su primer ministro, Mohamed Nadir Larbaoui -en el cargo desde noviembre de 2023-, mediante un decreto que el Ejecutivo difundió en Facebook, sin detallar las razones.

Larbaoui, quien ocupó el cargo de primer ministro durante los dos mandatos de Tebboune, había presentado en dos ocasiones su renuncia desde que el presidente tomara posesión para su segundo período el frente del Gobierno, en septiembre de 2024.

Sin embargo, el ahora ex primer ministro se mantuvo en el Ejecutivo durante el segundo mandato de Tebboune, después de que el presidente rechazara su renuncia y renovara su confianza en él para «continuar su misión».

Larbaoui desarrolló su carrera como abogado antes de incorporarse al Ministerio de Asuntos Exteriores como diplomático y desempeñar el cargo de embajador en Pakistán y Egipto, así como ocupar otros puestos en la cartera de Estado.

La Presidencia informó de que Larbaoui será sustituido por Sifi Ghrieb, ministro de Industria desde noviembre de 2024.

Ghrieb cuenta con un doctorado en física y química por la Universidad Badji Mokhtar de Annaba, al este del país.

Además, desempeñó el cargo de director general en la Universidad de Industria, perteneciente al Ministerio que hasta ahora lideraba, y en distintas empresas del sector. EFE

na/sb/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR