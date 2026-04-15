El presidente de Ecuador ratifica el acuerdo de cooperación económica con Corea del Sur

2 minutos

Quito, 15 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó este miércoles el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) firmado en septiembre pasado con Corea del Sur, y que fue aprobado en la víspera por la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista.

Lo hizo por medio de un decreto ejecutivo, en el que ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que se encargue de ejecutar las acciones que correspondan de ahora en adelante.

El acuerdo, que ya tenía el aval de la Corte Constitucional, fue aprobado en el Parlamento por 83 votos a favor y 57 en contra en el Legislativo, entre estos los de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y dos asambleístas de Pachakutik.

Una vez que el SECA entre en vigencia, permitirá que el 98,8 % de la oferta exportable ecuatoriana pueda ingresar con arancel cero de forma inmediata en productos como el camarón (langostino), y de manera progresiva otros como el banano, según explicó durante el debate de la cámara la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, quien presentó una moción para aprobarlo.

Esto, añadió la asambleísta, impulsará las exportaciones no petroleras, la producción y el empleo.

El acuerdo contiene 23 capítulos sobre comercio de bienes y servicios, comercio electrónico y propiedad intelectual, además de mecanismos de protección para sectores sensibles, con plazos de hasta 15 años para su adaptación.

El tratado no se limita al ámbito comercial, sino que representa la entrada de Ecuador en un mercado como el surcoreano, de más de 51 millones de consumidores.

Sus defensores también señalaron que permitirá a Ecuador reducir la desventaja frente a países de la región como Chile, Perú y Colombia, que ya cuentan con acceso preferencial al mercado surcoreano. EFE

af/eav