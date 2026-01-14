El presidente de Guatemala cumple dos años en el cargo bajo la sombra de la fiscal general

Ciudad de Guatemala, 14 ene (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumplió este miércoles dos años en el cargo, con una aprobación muy por debajo de los índices con los que fue electo en 2023 y a la espera de finalmente relevar en mayo próximo, como dicta la ley, a la fiscal general, Consuelo Porras, su principal antagonista.

El gobernante llegó al poder en las elecciones de 2023 con un discurso anticorrupción, pero dos años después de tomar posesión su Gobierno se ha visto bajo la sombra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), quien ha intentado derribarlo judicialmente.

Arévalo de León amagó con remover a Porras en el inicio de su mandato en 2024, pero nunca dio el paso en firme, señalando en reiteradas ocasiones sus intentos por mantener la institucionalidad y no violar la ley, que bajo su interpretación no le permite destituirla.

Debido a ello, y a otros motivos como los encarcelamientos de líderes indígenas, fiscales y del periodista José Rubén Zamora a manos de Porras, la confianza de la población en el presidente ha ido decreciendo, como han señalado diversas encuestas.

Arévalo de León se ha defendido argumentando que es ajeno a los sondeos, tal y como lo fue en las elecciones de 2023, que lo colocaban en el séptimo u octavo puesto antes de su sorpresiva victoria.

Frente al Congreso

El gobernante presentará el próximo viernes su informe de Gobierno, pero este miércoles ante el Congreso afirmó que «el Gobierno y el pueblo han trabajado juntos para fortalecer su libertad».

Arévalo de León resaltó que su Administración se ha enfocado en la educación y que en dos años han remozado 22.000 centros educativos y contratado a 13.000 nuevos maestros para el ciclo escolar que está por empezar.

De igual manera, también destacó que en su Gobierno el programa denominado «Mano a mano» ha permitido colocar pisos de cemento en 50.000 hogares y que por tanto 11 municipios han sido declarados «sin pisos de tierra reduciendo las enfermedades gastrointestinales y pulmonares».

El gobernante también recordó las negociaciones con Estados Unidos para que los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump no entraran en vigor en el 70 % de productos estipulados.

«Somos uno de los cuatro países del mundo que ha logrado conseguir un acuerdo de esta naturaleza», puntualizó.

La opinión en las calles

Cuando faltan dos años para que termine su gestión, la población tiene opiniones divididas sobre el mandatario de 67 años, que llegó al poder con el partido socialdemócrata Movimiento Semilla, hoy suspendido por la persecución judicial de Porras.

«Creo que ha sido un Gobierno regular. Ha tenido buenos cambios, pero ha tenido puntos muy débiles en los que se esperaban diferencias», opina José Monzón Flores, paramédico consultado por EFE en una de las principales calles del país centroamericano.

«El punto bueno es que se ha recuperado el turismo y Guatemala a nivel internacional no se ve tan mal como en años anteriores», añadió Monzón Flores.

En el mismo sentido, Diego Mendoza, entrenador personal y también consultado por EFE en las calles de Ciudad de Guatemala, piensa que el Gobierno ha sido «inoperante» y que «no existe una voz de mando».

Para Cintia Palma, ingeniera industrial, las expectativas no se han cumplido, principalmente porque el Gobierno de Arévalo de León ha «agarrado» la excusa de que «no lo dejan hacer nada» y la «violencia está peor que nunca».

Otro transeúnte consultado, Javier Hernández, estudiante, percibe que el Arévalo de León «no ha aportado mucho pero tampoco ha hecho tantas cosas malas» como Gobiernos anteriores, especialmente en el tema de la corrupción. EFE

