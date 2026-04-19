El presidente de Kenia viaja a Roma para desbloquear proyectos de infraestructura clave

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Nairobi, 19 abr (EFE).– El presidente de Kenia, William Ruto, partió este domingo hacia Roma en una visita oficial de alto nivel con el objetivo de desbloquear acuerdos estratégicos de inversión y acelerar la construcción de infraestructura crítica, informó la Presidencia keniana.

Según su comunicado, el foco principal de la misión diplomática es reactivar los proyectos de las represas de Arror, Kimwarer e Itare, que se encuentran en la región del Valle del Rift, en el oeste de Kenia.

Estas obras son fundamentales para el plan nacional de irrigación, con el que el Gobierno de Ruto pretende alcanzar un millón de hectáreas bajo riego en los próximos siete años, donde la meta será garantizar la seguridad alimentaria y transformar a Kenia en un exportador neto de productos agrícolas.

Además de la infraestructura hídrica, la agenda presidencial prioriza la expansión de la infraestructura nacional y el aumento de la capacidad de generación eléctrica.

Durante su estancia, Ruto mantendrá reuniones bilaterales con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, en un encuentro que buscará profundizar la asociación estratégica entre ambos países mediante la firma de varios memorandos de entendimiento (MoU).

La visita también servirá para avanzar en la cooperación bajo el Plan Mattei de Italia, una iniciativa estratégica de Roma para África que se centra en el desarrollo de la agroindustria, la salud, la energía limpia y el capital humano.

Ruto presentará oportunidades de inversión en el Foro Empresarial Kenia-Italia y mantendrá encuentros con los directivos de organismos multilaterales con sede en la capital italiana, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Esta visita oficial tiene el objetivo de atraer capital extranjero para financiar los proyectos de infraestructura en su plan de desarrollo económico a largo plazo. EFE

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