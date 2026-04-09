El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador buscará la reelección

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San Salvador, 9 abr (EFE).- El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, dijo este jueves que se inscribirá en la elecciones primarias del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) para buscar un tercer periodo como diputado.

«Yo voy a inscribirme a las internas, para someterme a todo el proceso interno y luego ver qué sucede», dijo Castro a periodistas, quien antes de ser diputado en 2021 fue secretario privado del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El parlamentario -que también lidera el Congreso desde el 2021, agregó que desconoce si todos los diputados de su partido, 54 de 60 que componen el Órgano Legislativo, y si el partido establecería alianzas con otras formaciones.

NI convocó el martes a los comicios internos para elegir a los candidatos a la Presidencia, en los que se prevé que Bukele busque un tercer mandato consecutivo sin rivales entre sus filas, Vicepresidencia, Asamblea Legislativa y consejos municipales para las elecciones generales de 2027.

La posibilidad de un tercer mandato consecutivo para Bukele se abrió tras una reforma electoral exprés abanderada por su partido Nuevas Ideas, que domina el Congreso.

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, para suprimir las prohibiciones constitucionales para la reelección presidencial.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como ‘The Grefg’, que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por «diez años más», aunque aclaró que es solo un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029. Sin embargo, la reforma constitucional adelantó las elecciones presidenciales a 2027, con el fin de celebrar comicios generales y establecer que, a partir de ese año, el período presidencial se extienda a seis años.

Bukele defendió en ese momento la reelección inmediata y señaló que «el 90% de los países desarrollados permiten» la reelección indefinida. EFE

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