El presidente de la federación colombiana cree que no habrá problemas con juegos en México

Barranquilla (Colombia), 24 feb (EFE).- El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, se mostró confiado este martes en que la selección de su país no tendrá ningún problema en los dos partidos de la fase de grupos del Mundial que disputará en México, pese a la violencia desatada en ese país.

«Creemos que todo se va a superar, que todo va a salir adelante y estamos muy orgullosos de que nuestros dos primeros partidos en el Mundial sean en Ciudad de México y en Guadalajara y por eso le damos todo el apoyo al pueblo mexicano», dijo Jesurún durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF en Barranquilla.

El directivo, quien estuvo acompañado por los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, explicó que hay inquietud sobre la posibilidad de que los hechos violentos en México pudieran afectar el torneo y particularmente la participación de Colombia.

«No hay un plan B y Guadalajara seguirá siendo la sede. Estamos confiados en que las autoridades mexicanas solucionarán cualquier inconveniente y que el torneo de fútbol se podrá llevar a cabo», agregó.

Como consecuencia de la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, México sufrió un brote de violencia que despertó inquietud en el extranjero donde se preguntaron si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

El Gobernador del Estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el lunes hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo dijo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Colombia, que hace parte del Grupo K del Mundial, jugará con Uzbekistán el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después se enfrentará con un ganador de la repesca en el estadio Akron de Guadalajara.

Los cafeteros viajarán luego a Estados Unidos para cerrar la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal en Miami.

Nuevo hotel

Por otra parte, Jesurún se mostró complacido con el nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento construido en las instalaciones de la sede deportiva de la FCF en Barranquilla, sede de la selección masculina de mayores.

El hotel, que fue construido en 14 meses, tuvo una inversión de más de 35.000 millones de pesos (unos 9,4 millones de dólares), de los cuales la Conmebol aportó cinco millones de dólares.

El complejo cuenta con habitaciones especiales para los jugadores; tiene cuatro áreas de bienestar para masajes, recuperación, zona de barbería y cuidado personal, y conexión directa con las canchas y áreas de entrenamiento.

También tiene espacios especializados en recuperación física y tecnología para el alto rendimiento. EFE

