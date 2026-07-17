El presidente de Polonia veta una ley sobre uniones civiles

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El presidente de Polonia, el conservador y nacionalista Karol Nawrocki, vetó este viernes un proyecto de ley propuesto por el gobierno centrista de Donald Tusk, que pretendía legalizar las uniones civiles y facilitar la vida diaria de las parejas del mismo sexo.

«Como guardián de la Constitución, no puedo aceptar una solución que conllevaría a la pérdida del estatus particular del matrimonio, definido (…) como la unión de una mujer y un hombre», declaró Nawrocki en un mensaje en X.

La iniciativa, impulsada por el primer ministro Donald Tusk y enviada al Parlamento en diciembre, tenía como objetivo establecer un «estatuto de persona cercana» que extendiera los derechos de las parejas no casadas, incluidas las de personas del mismo sexo.

En un intento de atajar la reacción conservadora, los líderes de la coalición oficialista subrayaron que estas uniones podían también darse entre vecinos o familiares.

La normativa brindaba a las llamadas «personas más cercanas» algunos de los privilegios que la legislación polaca reserva a las parejas casadas, como los derechos de propiedad conjunta, el acceso a la información médica del cónyuge y los derechos de entierro.

Junto con Bulgaria, Rumania y Eslovaquia, Polonia es uno de los últimos Estados miembros de la UE que aún no ha legalizado ni el matrimonio ni las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

El país figura sistemáticamente entre los peor clasificados de Europa en materia de derechos LGBTIQA+, según la Asociación Internacional de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA).

Antes de las últimas elecciones legislativas de 2023, la Coalición Cívica Proeuropea de Tusk había prometido presentar un proyecto legislativo para legalizar las uniones civiles en los primeros 100 días de su mandato.

Sin embargo, su partido comparte el poder con socios más conservadores y con el presidente Nawrocki, lo que ha dificultado o imposibilitado los acuerdos y el cumplimiento de numerosas promesas en materia social.

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