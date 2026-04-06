El presidente de Portugal inicia visita para ver recuperación tras temporales en el país

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Lisboa, 6 abr (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, inició este lunes un viaje de una semana en el que recorrerá la región centro del país para conocer de cerca el proceso de recuperación en los distritos lusos más afectados por los temporales de comienzos de año.

Seguro, que realiza lo que en Portugal llaman una ‘presidencia abierta’, dedicará cinco días a visitar los distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria y Santarém, donde se reunirá tanto con la población como con asociaciones y entidades locales públicas y privadas.

De acuerdo a la agenda publicada en la web de la Presidencia de la República lusa, este lunes deberá visitar las regiones de Castelo Branco y Santarém, siendo su primera parada en la localidad de Sertã.

En declaraciones a periodistas tras visitar un hotel afectado por las borrascas en ese municipio, Seguro afirmó que su visión de la situación no es «en blanco y negro», y que, como presidente, debe tener «criterio» para analizarla adecuadamente.

«Pero haré una evaluación al final. Son cinco días de presidencia abierta y quiero que esta semana sea una semana que dé voz a las personas que dejaron de tener voz», aseveró el mandatario, quien consideró que, tras los temporales, se dejó de dar visibilidad a los reclamos de los miles de afectados.

Seguro recalcó que con estas visitas quiere acelerar la entrega de ayudas, «para que puedan llegar lo más rápidamente posible, estimular la recuperación y sobre todo dar garantías a las personas de que son escuchadas para que sus problemas puedan ser resueltos».

Señaló también que es necesario comprender «qué fue mal o menos bien» en la prevención y combate de los efectos del tren de borrascas que asoló la península ibérica entre finales de enero y el mes de febrero y que causó varios muertos en Portugal, múltiples destrozos y llevó a la evacuación de miles de personas.

Esta es la primera ‘presidencia abierta’ que realiza Seguro desde que asumió como jefe de Estado luso el pasado 9 de marzo. EFE

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