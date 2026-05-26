El presidente de Senegal nombra como primer ministro al ex banquero central

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El presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, anunció el lunes el nombramiento como primer ministro del tecnócrata Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, antiguo miembro del Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO), ante la fuerte crisis de deuda que sufre el país.

«Senegal es un país seguro y viable», afirmó el nuevo jefe del gobierno en su primera declaración.

Lô sustituye a Ousmane Sonko, quien fue jefe del gobierno desde abril de 2024 con la llegada al poder de Faye. Sonko fue destituido el viernes.

Faye y Sonko se distanciaron tras varios meses de tensiones, en parte por cómo cumplir con la deuda que acumula este país de África Occidental, que alcanza el 132% del PIB.

El presidente deseaba negociar con el FMI un nuevo programa de ayuda, mientras que Sonko defendía un enfoque soberanista.

A su llegada al poder en 2024, los nuevos dirigentes de Senegal acusaron al presidente y al gobierno anterior de haber ocultado parte de la deuda, lo que provocó la suspensión de un programa de ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 1.800 millones de dólares.

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