El presidente del Consejo Europeo viajará a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar

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Bruselas, 13 abr (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajará este martes y miércoles a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar para abordar con los dirigentes de esos países los últimos acontecimientos en Irán y en el conjunto de la región.

«Nuestra prioridad y nuestro objetivo son trabajar con nuestros socios del Golfo para salvaguardar la estabilidad regional y proteger a nuestros civiles e intereses. Una paz sostenible solo puede lograrse mediante la negociación y la diplomacia, lideradas principalmente por quienes están en la región», declaró Costa en un comunicado.

Costa y los dirigentes de los citados países del golfo Pérsico «intercambiarán puntos de vista sobre cómo garantizar una seguridad regional y mundial duradera», agregó el Consejo Europeo.

En su visita, Costa «reiterará los mensajes de solidaridad de la UE con los países de la región del Golfo y subrayará el compromiso de la UE de contribuir a la desescalada y apoyar los esfuerzos diplomáticos».

En concreto, el socialdemócrata portugués se reunirá el 14 de abril en Abu Dabi con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y en Yeda con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

El 15 de abril, el presidente del Consejo Europeo se reunirá en Doha con el emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y ofrecerá una rueda de prensa. EFE

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