El presidente electo de Colombia acusa a Petro de orquestar un «golpe de Estado»

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Bogotá, 7 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó este martes al mandatario saliente, Gustavo Petro, de orquestar «un golpe de Estado» luego de que este manifestara que no reconoce su victoria en las elecciones del 21 de junio, por lo que pidió a las Fuerzas Militares mantener el orden constitucional.

De la Espriella dijo en un mensaje en redes sociales que Petro y el excandidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda, que fue derrotado en la segunda vuelta, «iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado».

«Le pido como presidente electo a las fuerzas armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario», agregó De la Espriella, quien también pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición del poder que él deberá asumir el próximo 7 de agosto. EFE

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