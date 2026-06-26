El presidente electo de Colombia da un plazo de «un mes» a los grupos criminales para entregarse

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El ultraderechista Abelardo de la Espriella dio este jueves un plazo de «un mes» a los grupos ilegales para someterse a la justicia y dijo que no hará «concesiones inaceptables», tras su confirmación como presidente electo de Colombia.

La seguridad será uno de los principales retos del abogado millonario a partir de su posesión el 7 de agosto, en medio de una ola violenta sin precedentes en la última década.

De la Espriella promete mano de hierro contra los fortalecidos grupos armados y la suspensión de cualquier diálogo en curso con el gobierno saliente de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

«A todos los ilegales, disponen de un mes para organizar su sometimiento», dijo tras recibir la credencial como próximo mandatario de Colombia, al término del escrutinio que confirmó su victoria en el balotaje del domingo.

«En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables», agregó el abogado de 47 años.

Con un «¡Viva Cristo rey!» y «¡Firme por la Patria!», De la Espriella inició un discurso en medio de ovaciones.

De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, llegó a la presidencia con fuertes críticas a la izquierda y su política de paz con la que intentó sin éxito negociar el desarme de guerrillas y narcotraficantes.

El ultraderechista sin experiencia política encabezará un país muy dividido tras el mandato de la izquierda, que aún goza de gran respaldo entre las clases bajas.

Dice que el país se regirá por el «imperio de la ley» y tendrá una cooperación sin precedentes con Estados Unidos e Israel, junto a los que planea doblegar al narco.

«Se trata de un triunfo épico porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento (…) No los defraudaré», dijo el futuro mandatario, que ganó con una apuesta antisistema aunque apoyado por las fuerzas de derecha tradicionales.

Su gobierno irá hasta el 2030 y, además de la crisis de seguridad, también tendrá que hacer frente a un creciente déficit fiscal y a posibles manifestaciones de la izquierda.

als/lv/mar