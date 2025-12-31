El presidente electo de Honduras gobernará con una débil mayoría legislativa

afp_tickers

1 minuto

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, gobernará con una débil mayoría en el Congreso que le obligaría a tejer alianzas, según la conformación definitiva del legislativo anunciada este martes.

El empresario conservador fue proclamado ganador el pasado 24 de diciembre, más de tres semanas después de unas reñidas elecciones marcadas por la intervención de Trump y denuncias de fraude de su oponente Salvador Nasralla, a quien superó por menos de un punto porcentual.

El Partido Nacional (PN) de Asfura logró 49 escaños, frente a 41 del Partido Liberal, que abanderaba a Nasralla, un popular presentador de televisión. El Congreso hondureño está conformado por 128 diputados.

En tanto, la izquierda gobernante, representada por el partido Libertad y Refundación (Libre), tendrá 35 diputados. Las demás curules se las repartirán movimientos minoritarios, detalló la declaratoria de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según esa distribución, Asfura, constructor de 67 años, requerirá 16 votos adicionales para tener mayoría calificada, lo que abre escenarios de negociación con las demás fuerzas.

El mandatario asumirá el poder el próximo 27 de enero.

La declaratoria de resultados se realizó sin haber concluido la revisión de todas las actas de votación, tal como ocurrió con la elección presidencial, cuyo escrutinio se vio interrumpido varias veces por fallos informáticos.

str/axm/cr