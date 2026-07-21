El presidente Luis Abinader abandera a los deportistas dominicanos

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Santo Domingo, 20 jul (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, abanderó este lunes a la delegación de su país que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto.

El Ejecutivo entregó la bandera nacional a un pequeño grupo de deportistas -entre estos parte de las ‘Reinas del Caribe’- reunido en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital, en un acto en el que también se dejó completado el remozamiento de esa instalación, así como la construcción del pabellón de taekwondo.

Contrario a la tradición, Abinader no habló, aunque sí lo hicieron varios de sus funcionarios y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, quien afirmó que la delegación portará «con orgullo» el estandarte tricolor y hará valer en las competiciones su condición de país sede.

Previo a la ceremonia, el gobernante realizó un recorrido por varias de las instalaciones ubicadas en el Centro Olímpico, principal punto de las competiciones, acompañado de los ministros dominicanos, de Deportes, Kelvin Cruz, y Víctor Bisonó, de Edificaciones.

Estuvieron también, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, y el presidente del comité organizador, José Monegro, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

«Estamos orgullosos de estas formidables remodelaciones y construcciones que usted, señor presidente, dispuso para la realización de los juegos», afirmó Cruz.

Destacó que con las edificaciones y la celebración de los juegos, el presidente dejará un «legado» para el desarrollo deportivo de la juventud, pues las construcciones y remozamientos han sido reconocidos como de talla internacional.

«El Palacio de los Deportes, recientemente inaugurado, el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con la pista de mejor calidad de la región, ahora este Palacio de Voleibol, son solo algunos de los ejemplos que estos Juegos Centroamericanos y del Caribe dejarán al país», agregó el funcionario.

Por su parte, el ministro Bisonó afirmó que el Gobierno dominicano puso todo su «empeño» en poner a tope unas instalaciones «extraordinarias» y «dignas» de la celebración de los 100 años del evento regional deportivo más antiguo del mundo, pues se realizó por primera vez en 1929 en México.

República Dominicana acogerá por tercera ocasión la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que celebró la de Santo Domingo en 1974 y la de Santiago (norte) en 1986. EFE

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