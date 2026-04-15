El presidente Orsi firma el decreto reglamentario de la ley de eutanasia en Uruguay

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Montevideo, 15 abr (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario de la ley que regula la eutanasia, legalizada en octubre pasado tras su aprobación en la Cámara de Senadores

«La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la Ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha», indicó Orsi en su cuenta de Instagram.

Añadió que hace seis meses se avanzó en garantizar los cuidados paliativos, porque «acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión» en dicho terreno.

«Sobre esa base, hoy damos este paso, tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan», concluyó el mandatario.

Uruguay legalizó el 15 de octubre de 2025 la eutanasia mediante la votación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo en la Cámara de Senadores, con lo que se convirtió en el tercer país de América Latina en hacerlo, tras Colombia y Ecuador.

Tras la votación de los senadores y la firma del presidente, el próximo paso será conformar la Comisión Honoraria de Revisión que estará presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia.

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir» mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

«Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República», cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.

De acuerdo con la ley, quien quiera recibirla «deberá solicitarla personalmente a un médico, por escrito, que firmará en su presencia» o, en caso de que no pueda firmarlo, pidiéndole a otra persona mayor de edad «en presencia del solicitante y del médico». EFE

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