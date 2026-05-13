El presidente paraguayo recibe a magnates tecnológicos Peter Thiel y Cully Cavness

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Asunción, 13 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este miércoles con los magnates tecnológicos estadounidenses y líderes en desarrollo de inteligencia artificial (IA) Peter Thiel y Cully Cavness, con quienes conversó sobre las oportunidades que ofrece el país suramericano al capital privado gracias a su abundante energía limpia.

En su cuenta en la red social X, el mandatario difundió una imagen en la que aparece estrechando la mano de Thiel, cofundador de Palantir Technologies y a quien calificó como «uno de los inversores más visionarios del mundo».

«Nuestro país tiene todo para atraer inversión de largo plazo, estabilidad, crecimiento y una economía en transformación», agregó Peña en el mismo mensaje.

En otra publicación, el jefe de Estado comunicó su reunión con Cavness, de quien dijo «tiene interés en Paraguay» por su abundante energía que podría ayudar a «potenciar» las operaciones de Crusoe AI, la empresa que el norteamericano cofundó en 2018 y está enfocada en proveer infraestructura en la nube para la inteligencia artificial.

Thiel y Cavness, «dos referencias mundiales»

Más temprano, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, aseguró que Thiel y Cavness «son dos referencias mundiales en todo lo que tiene que ver con la creación» de centros de datos para la inteligencia artificial, y que «están avanzados» en la exploración de Paraguay como sede para parte de sus operaciones.

«Estas dos visitas de hoy son algunas de las que constantemente recibimos para intentar darle protagonismo al verdadero protagonista de nuestra economía que es el sector privado», afirmó Giménez durante una conferencia de prensa desde la residencia presidencial.

A finales de abril, Thiel, quien en el pasado ha expresado críticas a la democracia como forma de Gobierno, sacudió la política estadounidense al publicar un manifiesto en el que propuso el servicio militar obligatorio, el rearme de Alemania y Japón y apeló a que los ingenieros de Silicon Valley participen en la «defensa» de Estados Unidos.

El texto de este documento, dividido en 22 puntos y publicado en X, está basado en el libro ‘The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025)’, publicado el año pasado por el director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, y el asesor legal Nicholas W. Zaminska.

Sin referirse específicamente a estas ideas, Giménez afirmó que el Gobierno paraguayo tiene «la visión» de recibir a empresarios «independientemente de credos, opinión personal, o el club de fútbol del que son fanáticos».

«No hacemos nosotros juicios de valor sobre lo que pueda pensar un empresario en sus tiempos libres o pueda escribir o leer de noche en su mesita de luz, lo que exigimos a los empresarios que vengan es hacer una sola cosa, respetar las leyes», sentenció el jefe del Gabinete presidencial paraguayo. EFE

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