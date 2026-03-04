El presidente saliente de Portugal presenta su innovador retrato oficial

2 minutos

Lisboa, 4 mar (EFE).- El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, presentó este miércoles su retrato oficial, obra del artista luso Alexandre Farto (Vhils), una innovadora pieza hecha con recortes de periódicos desvelada pocos días antes de dejar el cargo tras una década como jefe de Estado.

En una pequeña ceremonia, Rebelo de Sousa estuvo acompañado por el artista y ambos desvelaron la obra, que se expondrá en la Galería de Retratos del Museo de la Presidencia de la República.

A diferencia de otros retratos, el de Rebelo de Sousa es solo el rostro, en gran tamaño, y no el cuerpo entero.

La pieza no solo rompe la tradición de retratos presidenciales por esto, sino porque no es una pintura, como el resto, ya que se empleó otra técnica, próxima al collage.

Vhils, como firma sus obras Alexandre Farto, utilizó recortes de periódicos de 2016 a 2026, la década en la que Rebelo de Sousa fue el presidente del país, superpuestos y esculpidos para formar la imagen del rostro sonriente del jefe de Estado.

Rebelo de Sousa ofreció unas palabras en el evento, y calificó la decisión de escoger a Farto como su retratista como «la idea más descabellada en diez años de mandato», según recogieron medios locales.

Según reseña en su página web, Vhils (Lisboa, 1987) comenzó su carrera artística en el entorno urbano como grafitero a principio de la década de los 2000. En sus creaciones «reflexiona sobre el impacto de la urbanidad, el desarrollo y la creciente uniformidad en los paisajes y las identidades de las personas en todo el mundo».

Además, por sugerencia de Vhils en el contexto de renovación del discurso artístico, también se adquirieron obras de 11 artistas emergentes: ±MaisMenos±, Mantraste, Fidel Évora, Unidigrazz, Pantonio, Marta Pinto Machado, João Amado, Ana Aragão, Ana Malta, Francisco Vidal y Kindumba, señaló la Presidencia en un comunicado.

Todas estas piezas formarán parte de la colección del Museo de la Presidencia de la República y se expondrán en la Sala del Consejo de Estado.

EL presidente electo de Portugal, António José Seguro, tomará oficialmente posesión de su cargo el próximo lunes 9 de marzo. EFE

lmg/fpa