El presidente surcoreano expresa su pesar a Pionyang por la incursión de drones civiles

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Seúl, 6 abr (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, expresó este lunes su pesar a Corea del Norte por las incursiones de drones civiles en su territorio, en lo que supone su primera declaración dirigida a Pionyang por el caso, en medio de las continuas tensiones intercoreanas.

«Aunque esto no fue un acto de nuestro Gobierno, expreso mi pesar a la parte norcoreana por la innecesaria tensión militar causada por tal comportamiento imprudente», dijo Lee en una reunión del Gabinete este lunes.

Las declaraciones se producen en medio de las investigaciones sobre varios vuelos no autorizados de drones hacia territorio norcoreano entre septiembre de 2025 y enero de este año, por los que la Fiscalía ha acusado a tres personas de traición y violación de la ley de seguridad aérea: un estudiante de posgrado, un empleado del Servicio de Inteligencia Nacional y un oficial militar.

Según las autoridades, los sospechosos emplearon aeronaves no tripuladas para grabar imágenes en zonas como Kaesong, tras eludir defensas aéreas, y algunos dispositivos llegaron a estrellarse en el Norte, lo que llevó a Pionyang a denunciar una violación de su soberanía.

Lee subrayó que la Constitución surcoreana prohíbe actos de provocación contra el Norte realizados por particulares y calificó los hechos de «irresponsables», al tiempo que advirtió de su impacto en la seguridad de los residentes de las zonas fronterizas.

También planteó la necesidad de analizar «quién se beneficia» de este tipo de incidentes y ordenó medidas institucionales inmediatas para evitar su repetición.

El mandatario recalcó que la paz y la estabilidad en la península coreana deben ser la máxima prioridad, sobre todo en un contexto internacional marcado por conflictos que sacuden el orden global.

Aunque es la primera vez que Lee se expresa directamente hacia el Norte por el caso, el ministro de Unificación, Chung Dong-young, ya había declarado el mes pasado su pesar por los envíos de drones civiles, un gesto que fue inusualmente reconocido por Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, quien afirmó que apreciaba el gesto del ministro.

Esta primera expresión de pesar del mandatario surcoreano dirigida a Pionyang tras la detección de los drones se suma a otros gestos conciliatorios de su Gobierno, como la suspensión de emisiones con altavoces en la frontera, aunque Corea del Norte continúa rechazando el diálogo intercoreano y considera al Sur una nación «hostil». EFE

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