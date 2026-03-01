El presidente surcoreano pide a Japón «trabajar juntos» ante el duro entorno internacional

3 minutos

Seúl, 1 mar (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, instó este domingo a Tokio a «trabajar juntos» para afrontar la compleja coyuntura global, en un discurso con motivo del 107º aniversario del Movimiento por la Independencia contra el dominio colonial japonés (1910-1945).

«Ahora que estamos enfrentando una severa situación internacional, es precisamente el momento en que Corea del Sur y Japón deben responder a la realidad y avanzar juntos hacia el futuro», dijo Lee en la ceremonia realizada en el centro de exhibiciones COEX, en el sur de la capital.

Las declaraciones de Lee se producen tras el ataque lanzado el sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán, en un contexto de creciente inestabilidad internacional.

El mandatario subrayó que, aunque entre ambos países persisten heridas históricas y víctimas que siguen sufriendo, Seúl debe impulsar una diplomacia práctica con Tokio que permita encarar conjuntamente los desafíos actuales bajo el espíritu de «paz y prosperidad compartida» del movimiento.

También reiteró que Corea del Sur, China y Japón deben encontrar puntos en común, comunicarse y cooperar, en medio de las recientes tensiones entre Pekín y Tokio relacionadas con Taiwán.

El gobernante Partido Democrático (DP) ha mantenido tradicionalmente una postura más conflictiva hacia Tokio por el pasado histórico y disputas territoriales; no obstante, desde que asumió la presidencia en junio pasado, el líder surcoreano ha adoptado una postura de acercamiento.

También había inquietud en Seúl por las posiciones revisionistas expresadas en el pasado por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aunque desde su llegada al poder, en octubre pasado, ha moderado su discurso.

Los líderes de Seúl y Tokio mantuvieron en enero una cumbre en tono distendido, que incluyó una simbólica sesión de batería, y acuerdos para reforzar su cooperación en ámbitos como la seguridad económica o las cadenas de suministro.

Entre los contenciosos históricos que siguen pesando en la relación bilateral sobresale el caso de las mujeres forzadas a servir en burdeles militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, conocidas eufemísticamente como «mujeres de confort».

Las relaciones bilaterales han mejorado en los últimos años. En 2023, el entonces presidente conservador Yoon Suk-yeol definió a Japón como un país «socio» en materia económica y de seguridad.

La ceremonia de este año se desarrolló en un clima de estabilidad, a diferencia de 2025, cuando Yoon se encontraba detenido tras su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 y el país aguardaba la resolución de su caso entre protestas multitudinarias a favor y en contra. EFE

