El presidente surcoreano pide a Trump liderar la diplomacia con Corea del Norte

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Évian (Francia)/Seúl, 18 jun (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, pidió este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que lidere la diplomacia con Corea del Norte, «siguiendo el ejemplo de Oriente Medio», en referencia al reciente acuerdo anunciado por Washington y Teherán.

En una reunión al margen de la cumbre del G7, Lee le dijo que «espera con interés» su participación» para «asegurar el establecimiento de una paz sostenible en la península coreana», según informó una portavoz de la Presidencia surcoreana, Oh Hyun-joo en un comunicado.

Tras ello, indicó Oh, el inquilino de la Casa Blanca manifestó un «firme determinación de desempeñar un papel fundamental en el avance de la cuestión de la península coreana» y, para ello, considerará diversas «maneras de contribuir a la paz».

Asimismo, Trump, que describió a Lee como un «líder fuerte, manifestó un «profundo interés en la larga historia geopolítica» en la zona, así como en el estado actual de las relaciones intercoreanas, ya que siguen técnicamente en guerra.

La Administración de Lee, que tomó posesión hace un año, ha realizado gestos conciliatorios y ofrecido reactivar los contactos con Pionyang, algo que las autoridades norcoreanas siguen rechazando de manera rotunda. EFE

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