El presidente taiwanés promete una «firme» defensa de la soberanía tras las maniobras chinas

1 minuto

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió el jueves defender la soberanía de la isla en un mensaje de Año Nuevo, luego de que China realizara maniobras militares alrededor del territorio.

«Mi postura siempre ha sido clara: defender con firmeza la soberanía nacional, fortalecer la defensa nacional y la resiliencia de toda la sociedad, establecer capacidades integrales de disuasión efectivas y construir mecanismos sólidos de defensa democrática», declaró Lai en un mensaje de televisión desde el despacho presidencial.

China respondió que el discurso de Lai estuvo «lleno de mentiras y disparates, hostilidad y malicia», según Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, una agencia en Pekín.

Agregó que Lai «incitó la confrontación en el estrecho» de Taiwán.

La víspera, China declaró que había «completado exitosamente» sus ejercicios militares alrededor de Taiwán.

China lanzó esta semana misiles y desplegó decenas de aviones de combate, buques de la marina y de la guardia costera para rodear Taiwán.

En las maniobras, los militares simularon el bloqueo de puertos taiwaneses y el ataque de objetivos marítimos.

Taiwán los calificó como «sumamente provocadores e imprudentes», y afirmó que no lograron imponer un bloqueo a la isla de gobierno autónomo.

