El primer diccionario de sinónimos de la RAE tiene 255.000 sinónimos y 20.000 antónimos

3 minutos

Madrid, 20 may (EFE).- La Real Academia Española (RAE) presentó este miércoles su primer ‘Diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines’, que se encuentra disponible desde este mes de mayo y que recoge más de 255.000 sinónimos o afines y 20.000 antónimos u opuestos distribuidos en más de 44.000 entradas.

En la presentación de esta herramienta para el uso preciso del español, el director de la RAE, Santiago Muñoz, subrayó que este diccionario, que ofrece alternativas con sinónimos, afines y antónimos, «se inserta perfectamente en la política del lenguaje claro».

Muñoz defendió «el derecho de los ciudadanos a entender» y ese derecho, dijo, tiene que se exigible a los poderes públicos.

«No es una propuesta de la RAE que se eliminen los tecnolenguajes ni los de especialidad, porque son fórmulas de comunicación intelectual, pero se trata de que esas instituciones manejen los lenguajes técnicos de otra manera cuando se dirigen a los ciudadanos», explicó.

Este diccionario se trata de una obra en papel de consulta de carácter panhispánico, avalada por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y editada por Espasa.

Lenguaje claro para todos

En su opinión, eso afecta no solo a los juristas, también a médicos, farmacéuticos, corporaciones de base privada y a «todas las profesiones que mantienen un lenguaje culto y diferenciado respecto a los ciudadanos comunes».

A juicio de Muñoz, la revolución digital y la inteligencia artificial traen muchas preocupaciones, pero también muchas ventajas y una de ellas es que el diccionario tendrá «que enriquecerse de muchas formas».

Y consideró que dominar la riqueza léxica del español exige no solo conocer sus palabras, sino saber elegir la más precisa en cada contexto.

Por su parte, la responsable del Instituto de Lexicografía de la RAE, Elena Zamora, que también participó en la presentación, indicó que el diccionario funciona como repositorio de las voces de la lengua y muestra, en papel, «su naturaleza de almacén de palabras».

Además, agregó que es un libro para estudiosos o curiosos que quieran explorar los ámbitos semánticos propicios a la creatividad léxica.

Muchos sinónimos, pero pocos antónimos

«Resulta extraordinario el número de sinónimos de ‘cabeza’ frente a la práctica ausencia de sinónimos de ‘mano’ o ‘pie’, o el despliegue de palabras creadas para designar ‘borrachera’ o ‘morir'», comentó Zamora.

Respecto a los antónimos, aunque aparecen en pie de igualdad, su número es considerablemente menor que el de sinónimos o voces afines, destacó.

«Esto es así porque en la lengua hay muchísimas palabras que tienen sinónimos y poquísimas que tienen antónimos», aclaró la responsable.

La razón por la que la relación de antonimia afecta a un número reducido de léxico tiene que ver, dijo, «con la función esencial de las palabras de nombrar la realidad».

Y es que, la inmensa mayoría de los seres no tienen un contrario: animales, plantas, objetos y profesiones: «¿Cuál es el contrario de caballo, amapola, libro o panadero?», ilustró.

La responsable del Instituto de Lexicografía acabó explicando que la estructura del diccionario es muy sencilla: cada entrada la encabeza una palabra a la que sigue una columna de sinónimos ordenados de mayor a menor medida, de menor a mayor restricción de uso y, en caso de que los tengan, aparecen sus antónimos. EFE

bf/oli/cma/alf