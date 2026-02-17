El primer ministro de Catar llega a Venezuela

Caracas, 17 feb (EFE).- El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, llegó este martes a Venezuela para «cumplir una amplia agenda de trabajo que busca potenciar y fortalecer las relaciones» bilaterales, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes del recibimiento por parte del canciller chavista, Yván Gil.

El jefe de Gobierno de Catar visita el país suramericano poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, durante una serie de ataques en territorio venezolano, tras lo cual Doha se ofreció a mediar y a participar en esfuerzos internacionales para lograr una “solución pacífica inmediata”. EFE

