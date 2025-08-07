El primer ministro de Perú llega a Santa Rosa de Loreto en isla reclamada por Colombia

Lima, 7 ago (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Eduardo Arana, y otros integrantes del gabinete llegaron este jueves al distrito amazónico de Santa Rosa de Loreto, ubicada en la isla reclamada por el mandatario de Colombia, Gustavo Petro; para supervisar una acción social con los pobladores de esta alejada localidad fronteriza con Brasil y Colombia.

El Consejo de Ministros informó en su cuenta de la red social X que esta visita forma parte de las acciones del Ejecutivo para fortalecer la articulación con las autoridades locales y supervisar directamente los servicios en beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, el viaje de la comitiva del Gobierno peruano a Santa Rosa de Loreto coincidirá con la visita que Petro tiene previsto realizar este mismo jueves a Leticia, la ciudad colombiana en la ribera del Amazonas que se encuentra frente a Santa Rosa y que, junto a la brasileña Tabatinga, componen la triple frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú.

Allí, el izquierdista Petro tiene previsto conmemorar la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia, y reivindicar la frontera sur de su país.

Arana es acompañado en Santa Rosa por los ministros de Salud, César Vásquez, de Educación, Morgan Quero, de Defensa, Walter Astudillo, y de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, además del alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn.

En la visita, el primer ministro ha visitado los puntos de atención de salud, educación, justicia y programas sociales organizados previamente a su llegada.

También dialogó con el equipo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que realiza los Censos Nacionales 2025 en esa localidad, así como a nivel nacional desde este mes.

El reclamo de Petro se dio después de que el Congreso de Perú crease el municipio de Santa Rosa de Loreto, que hasta entonces era parte del municipio de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto, el más extenso del territorio peruano.

Se trata de una población surgida a partir de los años 70 que desde un inicio fue administrada por Perú, al punto que actualmente cuenta con destacamentos de la Policía Nacional y de la Armada, así como oficinas del servicio de migraciones y de aduanas, entre otras instituciones estatales.

Para el Gobierno de Perú, su soberanía sobre este territorio está fuera de discusión, pues sostiene que desde un primer momento Santa Rosa fue una extensión de la isla Chinería que en 1929 ambos países acordaron que quedase en manos de Perú y que actualmente es una única isla.

Esta actividad forma parte de la tercera campaña de acción social, la cual recorre las provincias de Requena y Mariscal Ramón Castilla, para atender a aproximadamente 4.300 usuarios de 40 comunidades aledañas de los pueblos indígenas yagua, kukama kukamiria, bora y ticuna.

La polémica suscitada en torno a la isla Chinería tomó a la presidenta Boluarte de gira en Asia, donde se encuentra de visita en Japón y posteriormente se dirigirá a Indonesia.

Boluarte y Petro mantienen una enemistad a raíz del apoyo del mandatario colombiano al expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2023), detenido y encarcelado tras su fallido de intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso, dominado por la oposición, planeaba iniciar una moción de vacancia (destitución presidencial).

Ambos mandatarios tuvieron un reciente desencuentro cuando coincidieron en la investidura del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y Boluarte evitó saludar a Petro. EFE

mmr/sbb

