El primer ministro de Perú se reunirá con el secretario general de OCDE en París

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Lima, 1 jun (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Arroyo, viajó a París para reunirse el martes con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, y participar en la reunión del consejo a nivel ministerial, según informó su despacho este lunes en Lima.

La agenda de Arroyo empieza el martes con el encuentro bilateral con Cormann y luego participará como panelista en el evento ‘El impacto transformador de la adhesión a la OCDE’, organizado por Corea del Sur, y en el Foro sobre América Latina y el Caribe, para reafirmar el compromiso de Perú con el multilateralismo con el fin de consolidar una región más resiliente.

El Gobierno peruano informó que Arroyo intervendrá el miércoles en la Reunión del Consejo a nivel Ministerial de la OCDE, que congregará a ministros de países miembros, así como asociados y no miembros, con lo que «ratificará la voluntad política del Ejecutivo de avanzar en el proceso de adhesión» a dicho organismo.

El ingreso de Perú a la OCDE representa una política de Estado que trasciende gobiernos, debido a que permitirá adoptar altos estándares en el aparato público y modernizarlo en beneficio del ciudadano, resaltó la presidencia del Consejo de Ministros.

Tras recibir la invitación oficial en 2022, Perú cumple actualmente con la hoja de ruta trazada para concretar su adhesión.

Después de completar su agenda en Francia, el primer ministro de Perú viajará a Madrid el jueves 4 para cumplir actividades orientadas a posicionar al país como un socio confiable y un destino seguro para las inversiones privadas.

El viernes 5, Arroyo participará en el ‘Roadshow Perú – Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos’, un foro para presentar ante inversionistas europeos una cartera de proyectos, que consolide la confianza internacional en obras concretas que impulsen el desarrollo del país, según destacó el Ejecutivo peruano.

El Gobierno del presidente interino José María Balcázar culminará el próximo 28 de julio, cuando entregue la banda presidencial al candidato que gane la segunda vuelta electoral, el domingo 7 de junio, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. EFE

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