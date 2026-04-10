El puerto belga de Amberes, reabierto al tráfico marítimo del mar del Norte tras un vertido de petróleo

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El tráfico marítimo se reanudó este viernes por la tarde en el principal brazo del río Escalda que comunica con el puerto belga de Amberes, en Bélgica, que había quedado en buena parte paralizado debido a un vertido de petróleo, indicó la empresa gestora.

El vertido ocurrido el jueves por la noche durante una operación de reabastecimiento de un barco se detuvo, pero la contaminación se extendió hacia el río Escalda, explicó Port of Antwerp-Bruges en un comunicado.

Las autoridades ordenaron una vasta operación de limpieza en la zona, y de momento pudieron «reabrir a la navegación» del estuario del Escalda pero el muelle de Deurdanck, donde ocurrió el incidente, «permanece cerrado hasta nueva orden», según la empresa.

Durante horas, la circulación había quedado interrumpida desde la alta mar hasta la terminal y varias esclusas tuvieron que cerrarse, señaló la misma fuente.

Esto impidió el acceso de los portacontenedores y cargueros que transitan por el estuario del Escalda, donde decenas de barcos quedaron bloqueados, según los medios belgas.

Solo la zona de acceso al canal Alberto, en la parte sur del puerto, había permanecido abierta al tráfico.

El viernes al mediodía no se había comunicado la cantidad de petróleo derramada.

«Esperamos que el puerto esté plenamente operativo en 24 horas», declaró el portavoz de la compañía.

La empresa dijo «lamentar» el incidente y su posible impacto «sobre las zonas naturales vulnerables a lo largo del Escalda».

«Hacemos todo lo posible para limitar al máximo los daños tanto operativos como ecológicos», insistió.

El gigantesco puerto de Amberes, con decenas de kilómetros de muelles, es el segundo puerto de mercancías más importante de Europa después del de Róterdam, en el vecino Países Bajos.

Se lo considera como uno de los pilares económicos de Bélgica.

Un total de 20.236 barcos transitaron por el puerto de Amberes el año pasado.

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