El Querétaro sorprende y quita el invicto al campeón Toluca en fecha 13 del Clausura

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Querétaro (México), 4 abr (EFE).- El Querétaro sorprendió este sábado con su victoria de 1-0 sobre el campeón Toluca, equipo al que le quitó el invicto, en partido de la decimotercera jornada del Clausura del fútbol mexicano.

El tanto de la victoria lo marcó Alí Ávila.

Con el resultado, el Querétaro llegó a 11 puntos que le permitieron ascender de la penúltima posición al escalón 16, mientras que el Toluca se quedó en el tercer puesto con 26 unidades.

Los ‘Diablos’ dominaron el primer tiempo liderados por los argentinos Franco Romero y Nicolás Castro, quienes surtieron de balones al portugués Paulinho, que no estuvo fino en la definición.

En la segunda mitad el Querétaro, que entrena el chileno Esteban González, tomó el control, comandado por el ecuatoriano Jhojan Julio, y bombardeó la portería de Luis García.

La insistencia le dio su premio al 75 en una jugada en la que Julio quedó sólo y disparó franco, el guardameta Luis García rechazó, Julio recuperó y cedió a Alí Ávila, quien con puerta abierta empujó el balón para el 1-0.

En otro partido, el San Luis superó 1-2 al Monterrey, donde juega el español Sergio Canales.

El serbio Uros Durdevic puso en ventaja a los Rayados; por San Luis igualó el brasileño-italiano Joao Pedro, quien llegó a 11 goles para confirmarse como máximo anotador del Clausura, y David Rodríguez anotó el tanto del triunfo en el tiempo agregado.

El San Luis y el Monterrey tienen 14 puntos cada uno, se ubican en la duodécima y decimotercera posición, de manera respectiva, permanecen fuera de los primeros ocho que clasifican a la fase final.

Más tarde el Cruz Azul recibirá al Pachuca, del venezolano Salomón Rondón, el Atlas visitará al León y el América, que busca mantenerse dentro de los ocho que clasifican a la fase final, es favorito para superar al Santos Laguna, último de la clasificación.

La actividad concluirá el domingo con el duelo entre el líder Guadalajara ante los Pumas UNAM, equipo con el que actúa el costarricense Keylor Navas.

La decimotercera jornada arrancó el viernes pasado con la victoria del Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, por 1-0 sobre Tigres UANL, del argentino Ángel Correa, que acumulan tres partidos sin ganar.

El mismo día el Necaxa se impuso 2-1 al Mazatlán y el Puebla empató 1-1 con los Bravos FC. EFE

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