El R.Unido y otros aliados estudian establecer un mecanismo de financiación de defensa

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Londres, 17 mar (EFE).- El Reino Unido, Finlandia, Países Bajos anunciaron este martes que estudian establecer un nuevo mecanismo de financiación y adquisición conjunta de material de defensa que complemente las actuales iniciativas en este ámbito dentro de la OTAN.

Según un comunicado conjunto del Reino Unido, Finlandia y Países Bajos divulgado hoy, el nuevo mecanismo de financiación para 2027 tiene como objetivo acelerar la inversión en defensa y aumentar la disponibilidad de capacidades críticas como las municiones, a medida que refuerzan sus compromisos en materia de defensa y seguridad.

La nota subraya que amenazas como la agresión rusa en Ucrania, provoca inestabilidad global y perturba el orden internacional, por lo que consideran necesario recurrir a soluciones creativas.

En colaboración con instituciones internacionales y complementando las iniciativas de la OTAN y la Unión Europea (UE), el mecanismo debería esforzarse por fortalecer la disuasión colectiva, ampliar la capacidad industrial de defensa y aumentar la capacidad de defensa mediante la adquisición conjunta, añade el comunicado.

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, señala en la nota que, ahora más que nunca, es necesario profundizar la cooperación entre los aliados.

«A largo plazo, nos conviene fortalecer nuestras industrias de defensa, facilitar la colaboración entre nuestras fuerzas armadas y garantizar que los contribuyentes obtengan un buen retorno de su inversión», añade.

En tanto, el titular de Finanzas de los Países Bajos, Eelco Heinen, afirma que el mecanismo ofrece una nueva vía de cooperación en materia de defensa con socios europeos y está abierto a socios occidentales afines, tanto dentro como fuera de la UE.

«Al aunar fuerzas, conseguimos mayor seguridad con los mismos recursos y, además, fortalecemos nuestras alianzas», señala.

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, indica por su parte que para su país es importante participar en la exploración de las posibilidades del mecanismo, junto con sus aliados. EFE

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