El Real Madrid bate un récord de ingresos y es el único club milmillonario

Con un récord de 1.161 millones de euros (1.360 millones de dólares) de ingresos generados durante la temporada 2024-2025, el Real Madrid se mantiene al frente de la clasificación de la «Football Money League» publicada el jueves por la consultora Deloitte, siendo el único club que supera los mil millones de euros de ingresos.

El FC Barcelona, sexto el año anterior, vuelve al podio (2º) por primera vez desde la temporada 2019-2020 con 974 millones de euros (1.140 millones de dólares, y el Bayern de Múnich es tercero con más de 860 millones de euros (1.007 millones de dólares).

Al pie del podio se ha quedado el París SG, que retrocede un puesto con respecto al año pasado, con 837 millones de euros (980 millones de dólares).

Por primera vez desde 2020-2021, el PSG es el único club francés en el Top 20 de esta clasificación (el año pasado figuraban Marsella y Lyon), en particular debido a la crisis de los derechos de televisión en Francia.

El Liverpool es por primera vez el club inglés con los ingresos más elevados (836 millones de euros; 979 millones de dólares) y salta del octavo al quinto puesto.

En 2026, los 20 clubes punteros de la «Football Money League» declararon unos ingresos acumulados de 12.400 mil millones de euros (14.520 millones de dólares), un récord y un aumento del 11% respecto a la temporada 2023-2024.

El estudio de Deloitte se basa en tres fuentes de ingresos para establecer su ranking: taquilla, derechos de televisión e ingresos comerciales.

Por tercer año consecutivo, son los ingresos comerciales los que representan la mayor parte de la facturación de los clubes (5.300 millones de euros, es decir, el 43% del total).

– El Mundial de Clubes dispara los derechos de TV –

Los ingresos por derechos de televisión, por su parte, registran un fuerte aumento, del 10%, y representan el 38% del total de ingresos.

Este incremento, explica Deloitte, se debe en particular a los derechos de televisión del Mundial de Clubes ampliado a 32 equipos, cuya primera edición se celebró a mediados de 2025 en Estados Unidos.

Los clubes que participaron en este Mundial registran un aumento del 17% en sus ingresos vinculados a los derechos de televisión.

En el fútbol femenino, los 15 clubes con más ingresos generan por primera vez un total de más de 150 millones de euros (158 millones; 185 millones de dólares).

La clasificación está dominada por el Arsenal, campeón de la Liga de Campeones europea (25,6 millones de euros), con un aumento de los ingresos del 43% respecto a la temporada anterior, por delante del Chelsea (25,4 millones de euros) y del Barcelona (22 millones de euros).

