El rector de la universidad estatal de Guatemala se autoproclama reelecto

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 8 abr (EFE).- El actual rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, se autoproclamó este miércoles reelecto para un nuevo periodo de cuatro años al frente de la única institución de educación superior estatal de Guatemala, en un proceso marcado por denuncias de fraude y la elección paralela de un candidato opositor.

La jornada electoral, celebrada a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala (oeste), se desarrolló en medio de protestas y agresiones por parte de personas encapuchadas, señaladas como personal de seguridad de Mazariegos.

La relevancia de esta elección radica en que el rector de la universidad posee una silla clave en las comisiones de postulación que deben renovar este año las cortes de justicia y la Fiscalía General, entre otras instituciones de control en el país centroamericano.

Según fuentes universitarias, el Consejo Superior Universitario solo acreditó a los cuerpos electorales afines al rector y excluyó a 22 de los 34 sectores que integran el padrón bajo argumentos de supuestas anomalías administrativas.

Ante la exclusión, los grupos de oposición y electores acreditados que no accedieron al recinto realizaron una votación alterna en las afueras del lugar. En este acto, el exdecano de la facultad de Veterinaria Rodolfo Chang fue elegido «rector legítimo» con 79 votos, superando los cerca de 50 que Mazariegos habría obtenido en la sesión privada.

Estudiantes y diputados oficialistas que intentaron ingresar al recinto para fiscalizar el proceso fueron atacados con gas pimienta y lacrimógenos, además de sufrir agresiones físicas.

La crisis en la universidad estatal es vista por analistas y organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos, como un golpe a la institucionalidad democrática de Guatemala.

Mazariegos, cuya primera elección en 2022 ya fue señalada de ilegítima, asegura contar con el respaldo de la normativa vigente, mientras la oposición ha presentado acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, para intentar anular el proceso. EFE

ao/rao/nvm