El Reino Unido comparte en Guatemala su experiencia para solucionar movilidad urbana

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Ciudad de Guatemala, 25 may (EFE).- El Reino Unido compartió este lunes en un foro en Guatemala sus experiencias para solucionar los problemas de movilidad urbana que afectan a la población del país centroamericano, especialmente en la urbe metropolitana.

El evento contó con la participación del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en busca de soluciones para una ciudad donde el tráfico y las aglomeraciones viales crecen año con año.

También estuvo presente el Ministro de Finanzas local, Jonathan Menkos Zeissig y la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa, además del comisionado comercial interno del país europeo para Latinoamérica y El Caribe, Oliver Ballhatchet.

«Realizar este foro con algunas de las principales empresas británicas de infraestructura demuestra el compromiso del Reino Unido como líder global en este sector», subrayó Correa.

«Es una gran oportunidad para construir alianzas, crear oportunidades para fortalecer capacidades y promover mecanismos modernos de cooperación que contribuyen al cierre de brechas de infraestructura en Guatemala», añadió.

El foro, denominado ‘Acuerdos Gobierno a Gobierno: Soluciones para el Metroriel y un nuevo modelo de urbanidad urbana en Guatemala’, detalló también la experiencia de la nación europea en su colaboración con autoridades peruanas en distintos proyectos.

El ciudadano guatemalteco en promedio pasa casi dos meses del año metido en el tráfico, según datos de organizaciones independientes que calculan de igual manera que las pérdidas económicas son de casi 200 dólares mensuales para cada conductor en términos de productividad.

Es por ello que el tráfico se ha convertido en un de los principales problemas de movilidad en Ciudad de Guatemala, sin soluciones a la vista, pese a que la Municipalidad de la urbe metropolitana busca promover -frente a una amplia resistencia de diversos sectores- la construcción de un aerómetro o metroriel -sistema de teleférico-. EFE

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