El Reino Unido convertirá el estatus de refugiado en temporal, con un asilo revisable

3 minutos

Londres, 15 nov (EFE).- El Reino Unido limitará las concesiones de asilo a refugiados solo a periodos temporales, como parte de las reformas del sistema migratorio actual que la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, anunciará la próxima semana.

Según difundieron los medios británicos este sábado, esta nueva medida está inspirada en el sistema migratorio danés y pretende convertir al Reino Unido en un destino menos atractivo para los migrantes indocumentados, así como facilitar las deportaciones de éstos.

Bajo el esquema actual, aquellos a los que se les concede el estatus de refugiado lo retienen por cinco años y después se les brinda la posibilidad de solicitar una residencia permanente en el país y posteriormente obtener la ciudadanía británica.

De acuerdo con fuentes cercanas a la ministra citadas por la agencia de noticias británica PA, ser refugiado en el Reino Unido, hoy en día, equivale a «toda una vida de protección» en el país.

«(Shabana) Mahmood cambiará esto, convirtiendo el estatus de refugiado en temporal y sujeto a revisiones regulares. En el momento en el que tu país de origen sea un lugar seguro al que volver, serás deportado», precisó esta fuente.

Bajo el modelo de asilo de Dinamarca, también gobernada por socialdemócratas de izquierdas, a los refugiados se les otorgan permisos de residencia temporales, generalmente de dos años, y para obtener la residencia permanente -después de ocho años- necesitan demostrar un dominio del danés y tener un empleo a tiempo completo con ingresos superiores a un determinado umbral salarial.

«El lunes anunciaré los cambios más significativos en nuestro sistema de asilo en los tiempos modernos», adelantó este viernes Mahmood en un vídeo publicado en la red social X.

De acuerdo con la titular británica de Interior, en el Reino Unido han aumentado las solicitudes de asilo en los últimos cuatro años, con más de 400.000, y 100.000 personas alojadas a costa del contribuyente, por culpa de las políticas de los anteriores gobiernos conservadores y el fallido plan ‘Ruanda’, que pretendía deportar a los inmigrantes indocumentados a ese país africano.

«Necesitamos ir más allá. Necesitamos reducir los números de los que vienen aquí ilegalmente, necesitamos deportar a más gente que no tiene derecho a estar aquí. Siempre seremos un país que ofrece refugio a los que huyen del peligro, pero debemos restaurar el orden y el control», agregó Mahmood.

De acuerdo con las últimas cifras divulgadas por el Ministerio británico del Interior (Home Office), 39.075 personas llegaron de manera irregular al Reino Unido en embarcaciones pequeñas a través del Canal de la Mancha en lo que va de año, superando ya el total de los cruces que se produjeron en 2024 (36.816), pese a los recientes acuerdos migratorios de repatriación recíproca con Francia. EFE

