The Swiss voice in the world since 1935

El reparto gratuito de pipas a adictos al crack en Bolonia indigna a ultraderecha italiana

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Roma, 28 ago (EFE).- La decisión del Ayuntamiento de Bolonia (norte de Italia) de distribuir de forma gratuita 300 pipas de aluminio a consumidores de crack ha desatado las críticas de la ultraderecha italiana, que acusa a la administración local de «fomentar el consumo de drogas» y de «malgastar dinero público».

La medida, impulsada por el consistorio liderado por el progresista Partido Demócrata (PD), busca reducir los daños asociados al consumo de esta droga, como heridas, infecciones y enfermedades como la hepatitis o el VIH, y forma parte de un proyecto piloto de salud pública.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga, calificó la iniciativa de «locura».

«La droga es muerte y da asco. Debe ser detenida, no incentivada», escribió en su cuenta de X.

También el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, Hermanos de Italia (FdI), arremetió contra el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, a quien acusa de «ayudar al narcotráfico en lugar de combatirlo».

«Para la izquierda será una idea ‘estupefaciente’, para nosotros, en cambio, es absurda y perjudicial», ironizó la formación en su cuenta de Instagram.

Además, el eurodiputado de FdI Stefano Cavadegna acusó a Leopore de comportarse «más como un traficante que como garante de la legalidad» y avanzó que su formación denunciará al Ayuntamiento por instigación a delinquir y luego al Tribunal de Cuentas por «despilfarrar el dinero de los boloñeses».

El programa está financiado íntegramente por el Ayuntamiento boloñés y tiene un coste estimado de 3.500 euros.

Tras las críticas de la ultraderecha, la concejala de Seguridad de Bolonia, Matilde Madrid, explicó que el proyecto, en marcha desde principios de 2024, ha evidenciado resultados «muy significativos».

Madrid defendió que en los primeros meses de trabajo han observado una disminución «muy significativa» de las patologías relacionadas con el consumo, como la hepatitis, menos transmisión del VIH así como un menor consumo de sustancias y un aumento de las personas que piden apoyo para salir de la dependencia.

Asimismo, argumentó que, al igual que en los años 90 se distribuyeron jeringas estériles ante la epidemia de heroína, ahora se entregan materiales seguros para evitar riesgos asociados al crack, una sustancia que consideró «una verdadera emergencia sanitaria» en muchas ciudades italianas.

«Es muy cómodo decir ‘la droga hace daño’, pero luego hay que actuar continuamente. Nosotros, en cambio, preferimos apoyar a las personas y sus recorridos de salida», concluyó Madrid. EFE

csv/mr/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR