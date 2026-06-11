El restaurante Noma reabrirá en Copenhague de forma permanente en agosto

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Copenhague, 11 jun (EFE).- El célebre restaurante danés Noma ha anunciado que reabrirá de forma permanente en Copenhague el próximo 5 de agosto, aunque su fundador, René Redzepi, estará al margen de la gestión diaria tras su dimisión en marzo por las denuncias de abusos de exempleados.

«Hemos decidido reabrir nuestro restaurante en Copenhague, no como un regreso a lo que era, sino como el comienzo de un nuevo capítulo», señaló el restaurante en un comunicado.

La dirección estará ahora ocupada por Mette Brink Søberg, Pablo Soto y Annika de las Heras, mientras que Redzepi ejercerá un rol de director creativo.

El Noma, que fue elegido mejor restaurante del mundo cinco veces y cuenta con tres estrellas Michelin, se había trasladado a principios de año de forma temporal a Los Ángeles (Estados Unidos), un proyecto ahora finalizado.

«Nuestra ambición sigue siendo la misma de siempre: continuar explorando, aprendiendo y siendo la mejor versión de Noma», consta en el comunicado, que apunta a que el restaurante contará con doce temporadas distintas al año y, cada mes, tendrá «su propia expresión, formadas por los ingredientes, paisajes e ideas que nos inspiren en ese momento».

Jason Ignacio White -exjefe durante tres años del laboratorio de fermentación de Noma- reunió hace meses en su perfil de Instagram decenas de acusaciones de extrabajadores del restaurante que hablan de puñetazos, golpes y gritos cometidos por el chef danés durante años contra sus trabajadores.

El diario estadounidense New York Times publicó posteriormente una investigación con el testimonio de 35 trabajadores y que describía un sistemático uso de castigo físicos infligidos por Redzepi y otros responsables del lugar.

Redzepi pidió inicialmente disculpas en un comunicado y aseguró que había trabajado para cambiar, pero finalmente dimitió.

«Sé que he sido un idiota y he empujado a gente y le he gritado, pero no he hecho cosas extremas como se ha descrito. Me sorprendí yo mismo al leerlo», declaró el chef al diario danés Berlingske en una entrevista publicada coincidiendo con el anuncio de la reapertura en Copenhague.

Redzepi dice no recordar esos episodios de abusos y asegura que incluso llamó a antiguos empleados para preguntar si eran ciertos.

«Debo decir que yo no lo veo así. Pero soy consciente de que debe haber alguno que lo ha vivido de esa forma», dijo.

Redzepi fundó en 2003 Noma en Copenhague junto con el también cocinero danés Claus Meyer con el propósito de hacer comida usando sólo ingredientes procedentes de los países nórdicos.

En 2008, el documental «Noma at a Boiling Point» recogía imágenes con gritos a los empleados de Redzepi, y en 2015, el chef reconocía haber sido una «bestia» que presionaba e intimidaba a sus trabajadores. EFE

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