El retorno del tráfico por el estrecho de Ormuz, en el aire

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El Cairo, 9 abr (EFE).- Un día después del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, condicionado a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, la reanudación del tráfico en esta vía por donde antes de la guerra circulaba alrededor del 20 % del comercio marítimo mundial sigue en el aire.

La comunidad internacional y los mercados reaccionaron al alza tras el anuncio de tregua, que daba a entender el regreso del movimiento para cientos de buques petroleros que están varados en las aguas del golfo Pérsico tras el inicio de la guerra contra Irán, algo que ha disparado los precios del crudo y de muchos otros productos.

Pero la realidad fue muy diferente: tan solo cinco buques graneleros transitaron por Ormuz durante la jornada del miércoles, según la empresa de análisis marítimo Kpler, que apuntó que el número de embarcaciones que cruzaron el estrecho el día anterior fue de 11.

Antes de la guerra transitaban entre 120 y 140 buques diarios.

Muchas dudas

Ante los intercambios de amenazas entre Estados Unidos e Irán, las tensiones y los devastadores bombardeos de Israel del miércoles -que mataron a más de 200 personas en el Líbano-, el futuro del estrecho de Ormuz está en el aire.

«Como era de esperar, los datos preliminares del 9 de abril no muestran una recuperación significativa del tráfico. Muchos armadores y fletadores se mantienen a la expectativa, a la espera de mayor claridad por parte de las autoridades y las aseguradoras», afirmó en su cuenta de LinkedIn el analista en comercio marítimo Daejin Lee.

El experto anticipó que «probablemente transcurrirán algunos días más antes de que se observe algún cambio tangible en los patrones de tráfico».

Incluso el indicador geopolítico de moda, la polémica plataforma de mercado de predicciones Polymarket, estima en un 25 % las posibilidades de apertura de Ormuz a finales de abril, mientras que el volumen de las pujas supera ya los 5,2 millones de dólares.

Y es que el estrecho de Ormuz sigue cerrado, o así lo ha denunciado este jueves el ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultán al Jaber, que ha pedido la apertura «incondicional» de esta vía natural.

Además, ha estimado que «230 buques se encuentran cargados de petróleo y listos para zarpar», por lo que ha exigido que toda embarcación debe tener la libertad de navegar por el corredor sin restricciones, porque «ningún país tiene derecho legítimo a determinar quién puede pasar y bajo qué condiciones».

Al Jaber denunció que Irán ha manifestado que «el paso está sujeto a permisos, condiciones y presión política», algo que calificó de «coerción», al tiempo que recordó que Ormuz es un estrecho natural regido por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que garantiza el tránsito como un derecho y no un privilegio.

¿Tasas de tránsito?

Todas las alarmas han saltado después de que el portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, Hamid Hosseini, afirmara al ‘Financial Times’ que Irán pretende cobrar peajes a los buques petroleros que pasen por Ormuz, que además serán sometidos a inspecciones.

La polémica ha acabado de explotar después de que Hosseini indicara que las tasas se deberán pagar en criptomonedas, principalmente para evitar las sanciones que pesan sobre la República Islámica.

«Cuando llega el mensaje e Irán haya finalizado su evaluación, los buques tendrán unos segundos para pagar en Bitcoin, lo que garantiza que no puedan ser rastreados ni confiscados debido a las sanciones», dijo el responsable.

La Comisión Europea (CE) no perdió tiempo en reaccionar y el portavoz de Exteriores, Anouar El Anouni, rechazó hoy en rueda de prensa que se exija cualquier tipo de pago para atravesar Ormuz, ya que «el derecho a la libre navegación deben garantizarse siempre», de acuerdo con las normas internacionales.

Pero, según analistas y sitios de monitoreo de tráfico marítimo, este proceso ya se está poniendo en marcha.

Los operadores de los buques que vayan a transitar por Ormuz deben contactar con intermediarios de la Guardia Revolucionaria iraní, presentar toda la información sobre la embarcación y carga -además de la tripulación- y entonces se calcula la tasa de tránsito en alrededor de un dólar por barril para los petroleros.

El pago debe realizarse en yuanes chinos o en criptomonedas y, tras aprobarse, el buque recibe un código de autorización e instrucciones de ruta para evitar las minas, el elemento de coordinación inevitable para el tránsito seguro y por el que Irán exigiría las tasas, de acuerdo con una publicación del experto Shanaka Anslem. EFE

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