El rey Felipe VI llega a Bolivia para reunirse con Paz y con empresarios españoles

La Paz, 11 mar (EFE).- El rey Felipe VI llegó este miércoles a Bolivia, donde se reunirá con el presidente del país, Rodrigo Paz, y con empresarios españoles y bolivianos.

El avión que trasladó al monarca español aterrizó en el aeropuerto internacional de El Alto, que sirve a La Paz, pasadas las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves), procedente de Chile, donde el rey y el mandatario boliviano coincidieron en la investidura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.

La delegación, de la que también forma parte la secretaria de Estado parta Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, fue recibida por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y por el embajador de España en La Paz, Fernando García Casas.

Felipe VI recibió honores de una unidad militar de los Colorados de Bolivia, la guardia presidencial del país, a la que pasó revista antes de escuchar los himnos nacionales español y boliviano.

El rey tiene previsto en esta jornada participar en una recepción con residentes españoles en Bolivia.

Este jueves, su agenda iniciará con un encuentro con empresarios españoles y representantes de asociaciones patronales bolivianas.

Posteriormente, Felipe VI será recibido en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz por Paz, sus ministros y los jefes militares y policiales de Bolivia.

El monarca y el presidente se trasladarán después al Museo Nacional de Etnografía y Folclore (Musef) para un recorrido por ese repositorio.

Luego retornarán al Palacio Quemado para el almuerzo, tras el cual concluirá la visita del rey.

Rodrigo Paz y Felipe VI mantienen una «amistad personal de juventud», según mencionó el mandatario boliviano en una reciente entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

El presidente boliviano expresó su confianza en que la visita del rey ayude a vincular a Bolivia con inversiones españolas que contribuyan al desarrollo de la economía de su país.

Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares. EFE

