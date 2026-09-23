El Rocasa firma a la portera argentina Cande Cuadrado para suplir la baja de Lulu Guerra

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Las Palmas de Gran Canaria (España), 23 sep (EFE).- El Rocasa Gran Canaria ha anunciado este miércoles el fichaje de la guardameta argentina Cande Cuadrado, que llega al equipo para reforzar la portería tras la lesión de rodilla por Lulu Guerra durante la Supercopa de España y que le tendrá toda la temporada alejada de las pistas.

Con la incorporación de la portera argentina, el Rocasa Gran Canaria suma a su plantilla a una jugadora joven, con experiencia en el balonmano español y «con una importante trayectoria internacional con la selección argentina», ha destacado la entidad en un comunicado.

Nacida hace 22 años en Buenos Aires, Cuadrado comenzó a jugar al balonmano en el Club Querandí, donde pasó por las categorías infantiles, antes de incorporarse al Sedalo durante su etapa cadete.

Su progresión le llevó muy pronto a formar parte de las selecciones argentinas, con las que comenzó a competir desde los 14 años, hasta que dio el salto al balonmano español en 2024, incorporándose al Camargo.

Posteriormente defendió la portería del BM Bolaños, equipo al que llegó en febrero de 2025 procedente del conjunto cántabro, y posteriormente pasó a formar parte del CBM Morvedre en la máxima categoría del balonmano femenino nacional, una etapa que la convirtió en habitual en las convocatorias de la selección absoluta argentina.

Con la camiseta de La Garra, Cuadrado ha participado en diferentes concentraciones y torneos internacionales, además de disputar dos Campeonatos del Mundo y diferentes ediciones del Sur-Centro con las selecciones argentinas de categorías inferiores y absoluta.

Cuadrado fue incluida en la convocatoria de Argentina para los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, competición en la que La Garra conquistó la medalla de oro y en el que la guardameta tuvo protagonismo durante el torneo con «intervenciones importantes» en el encuentro decisivo ante Paraguay.

Para la argentina, recalar en el Rocasa Gran Canaria «significa dar un paso muy importante» en su carrera profesional, por lo que se ha mostrado «muy feliz y orgullosa de llegar a un club con tanta historia».

«Para mí, es un desafío enorme y una gran oportunidad para seguir creciendo como jugadora. Tengo muchas ganas de conocer al equipo, empezar a trabajar y aportar lo mejor de mí. Voy a defender esta camiseta con mucho compromiso y dedicación. Estoy muy ilusionada con todo lo que viene y con ganas de disfrutar esta nueva etapa”, ha destacado.

La nueva jugadora del Rocasa Gran Canaria se incorporará este jueves a los entrenamientos del equipo grancanario en el pabellón Antonio Moreno, donde tendrá su primera toma de contacto con el cuerpo técnico y conocerá a sus nuevas compañeras. EFE

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